Meyve suyu sandı, fare zehri içti!
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde korkutan bir olay yaşandı. Fare zehrini meyve aromalı içecek sanarak içen 16 yaşındaki kız çocuğu zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Kırsal Dilekli Mahallesi'nde yaşayan D.N.Ç, mutfakta çay bardağında bulunan fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içti.
Rahatsızlanan genç kızın ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.N.Ç, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Genç kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.