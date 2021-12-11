Meyve suyu lekesi nasıl çıkar?

Genel anlamda zor lekeler olarak bahsedebileceğiniz meyve suları lekeleri özellikle kurumuş olduklarında kumaşın cinsine bağlı olarak daha zorlu bir hal alabilmektedir. Günlük yaşamda yoğun kullanıma bağlı olarak yerde serili olan halıların üzerine evlerde yaşanan küçük kazalar sonucu dökülen sıvıların önüne geçmek mümkün değil. Fakat yaşanan bu küçük kazalar sonucu eşyalarımızda büyük hasar oluşmasının ve halıdaki meyve suyu ya da diğer lekelerin kolay bir şekilde çıkartılması için bazı özel teknikler var. İşte o teknikler

Meyve suyu lekesini çıkarma yöntemleri

*Her hangi bir deterjan yada leke çıkarıcı alın. Meyve suyunu dökülen yerden mümkün olduğu kadar çekin. Diğer taraftan soğuk su ile yıkayın. Deterjanı lekenin üstüne uygulayın. Meyve suyu dökülen kumaşı en yüksek sıcaklıkta yıkayın.

*Lekelenme durumları genellikle çok tercih edilen kumaş türlerinden olan sentetik ve renkli kumaşlarda meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda bölgenin sabunlu suyla yıkanması gerekmektedir. Fakat bu yöntem lekenin çıkması için yeterli değilse limon takviyesi uygulanabilir. Limonun sıcak suya katılması ve lekeli bölgenin bu suda bekletilmesi sonrasında yıkama işlemi gerçekleştirilmelidir. Bir miktar alkol ve suyun karıştırılarak oluşturulduğu karışımın da sentetik ve renkli kumaşlardaki meyve suyu lekelerini çıkardığı bilinmektedir.

Lekeler pamuklu kıyafetlerden nasıl çıkarılır?

Lekenin kumaşa nüfuz ettiği anda hemen müdahale edilmesi gerekliliğinden bahsedebiliriz. Tazyiki fazla olan muslukta pamuklu kıyafetlerde lekelerin çıkarılması için bölgeye müdahale edilmesi başarılı sonuçlar için yeterli olacaktır.

Keten ve pamuklu kumaştan lekeler nasıl çıkar?

Kumaşın münkünse leke olan bölgesinin kazan içerisine atılarak bol su ile kaynatılması gerekiyor. Lekenin bu yöntemle çıkma ihtimali yüksek olsa da bazen kaynatılacak suyun içerisine çamaşır suyu veya oksijenli su katılması da gerekebilmektedir.