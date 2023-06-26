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Gündem Meyve suyu kutusundan öyle bir şey çıktı ki... Herkes şoke oldu
Gündem

Meyve suyu kutusundan öyle bir şey çıktı ki... Herkes şoke oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-26 19:29:00 -
Meyve suyu kutusundan öyle bir şey çıktı ki... Herkes şoke oldu

Gaziantep’te meyve suyu kutusunun içine gizlenmiş 4 kilo 630 gram metamfetamin çıktı. Polis ekiplerinin şüphelenip durdurduğu şahıs, zehir taciri çıktı.

Gaziantep’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında bir şüpheli şahıs durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Hazal, aracın her yerini aradı ve meyve suyuna gizlenmiş uyuşturucuyu yakaladı. Meyve suyu paketlerine gizlenmiş 4 kilo 630 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

 
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