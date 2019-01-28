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Meyve sebze fiyatlarıyla ilgili tarih verip uyardı: Sıkıntı çıkacak!

Meyve sebze fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, Mayıs ayına kadar birçok üründe sıkıntı yaşanacağını söyledi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 19:46
Meyve sebze fiyatlarıyla ilgili tarih verip uyardı: Sıkıntı çıkacak!

Antalya'da meydana gelen hortumlar, sebze ve meyve miktarını düşürürken, fiyatların da yükselmesine neden oldu.

Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, "Düşük fiyatlı ürün kalmadı. Bunun nedeni ihracat ya da iç piyasaya ürün satmak değil, tamamen hava şartları." dedi.

Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan

"Ürün eksikliği katlandı"

Türkiye'nin örtü altı sebze- meyve üretim merkezi Antalya'da, yağış ve soğuk hava nedeniyle ürün kalitesi ile miktarında azalma olurken, perşembe gününden bu yana meydana gelen hortumlar da sebze ve meyveyi etkiledi.

Antalya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, aldıkları son bilgileri paylaştı. Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre, 26 bin dönüm tarım arazisinde fırtına ve hortum sonrası zarar oluştuğunu belirten Akçan, bunun 3 bin 250 dönümünün seralar olduğunu, 22 bin dönümün ise narenciye ve kış sebzelerinin yetiştirildiği açık alan olduğunu söyledi.

Akçan, "Sezonun çok yağmurlu ve soğuk gitmesinden dolayı zaten ürün eksikliği vardı. Bir de felaketler olunca ürün eksikliği katlandı" dedi.

"Mayıs ayına kadar birçok üründe sıkıntı yaşanacak"

Nevzat Açkan, durumun, vatandaşa pahalı ürün olarak yansıyacağını dile getirerek, "Antalya haline kasım ayında giren ürünün yüzde 10'u kadar ürün giriyor. Dükkanlarımız bomboş, düşük fiyatlı ürün mümkün değil. Domates fiyatları, halde 7 liraya kadar çıkıyor. 2'nci sınıf domates bile 4 ile 5 lira arasında. Düşük fiyatlı ürün kalmadı. Bunun nedeni ihracat ya da iç piyasaya ürün satmak değil, tamamen hava şartları. Mayıs ayına kadar birçok üründe sıkıntı yaşanacak. Ürün sel altında kaldı. Kimse kırılıp, gücenmesin" diye konuştu.

Düşük fiyatlı ürün kalmadığını söyleyen Akçan, mayısa kadar birçok üründe sıkıntı yaşanacağını belirterek "Kimse kırılıp, gücenmesin" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 19:46
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