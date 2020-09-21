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Aktüel "Meydan" ve "Milat" sergileri yarın açılacak
Aktüel

"Meydan" ve "Milat" sergileri yarın açılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-21 19:31:21 -
"Meydan" ve "Milat" sergileri yarın açılacak

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, şair Lale Müldür'ün resimlerinin izleyiciyle buluştuğu "Milat" ve sanatçı Deniz Gül'ün kent meydanlarının olanaklarını düşünmeye davet ettiği "Meydan" sergilerini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının üçüncü katında açılacak "Milat" sergisinde, Müldür’ün son dönemde üzerinde çalıştığı resimler görülebilecek. Sergi ismini, Müldür’ün son kitabı "Tehlikeliydi, Biliyordum"da yer alan aynı adlı ilk şiirden alıyor.

Yapının ikinci katında ise sanatçı Deniz Gül'ün mekana özgü yerleştirmesi "Meydan" sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Meydan kelimesinin sözlükteki alan, bulunulan yer ve çevresi, ortalık, karşılaşma yeri, imkan, vakit, oyun yeri, göz önü, çağrı yeri, açık yer, kavuşulan yer, görünülen, gösterilen yer gibi anlamlarından ilham alan sergi, Gül’ün son dönem çalışmalarını bir arada görme fırsatı verecek.

Yapı Kredi Kültür Sanat Sergiler Direktörü Kevser Güler'in küratörlüğünü üstlendiği her iki sergi, 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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