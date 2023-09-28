Meydan boş kaldı çıldırdı! Ekrem'i CHP de halk da sildi

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Her şey çok güzel olacak yalanıyla İstanbul halkını kandıran ve göreve geldiği 4,5 yılda kadim kente kâbus yaşatan CHP’nin ‘beceriksiz’ lakaplı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu artık ne halktan ne CHP tabanından yüz bulamıyor. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra bindirilmiş kıtalarla yaptığı programlarla havalara giren İmamoğlu’nu önce CHP Genel Başkanlık koltuğu hırsı nedeniyle partisi, ardından verdiği hiçbir sözü tutmadığı İstanbul halkı sildi.

Sinir küpüne döndü

Önceki gün CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile karşı karşıya gelerek gerilim yaşayan İmamoğlu dün de Sultangazi’de katıldığı açılışta vatandaştan ve parti teşkilatlardan yeterince ilgi göremeyince, yalnız kalmasının acısını partisinin Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’den çıkardı. Sultangazi’de katıldığı kreş temeli atma etkinliğinde katılımın az olduğunu gören İmamoğlu, “Sen daha kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan bu rezilliktir” diyerek Avseren’i fırçaladı. Yandaşlarının “basının orada olduğu” uyarısına aldırmayan İmamoğlu, “Hiç önemli değil basın, masın” diyerek öfkesini sürdürdü.

Daha önce devletin şerefli valisine ‘it’ diyen, YSK üyelerine galiz hakaretler savurduğu için hapse mahkum olan İmamoğlu’nun saldırgan tavrını Akit’e değerlendiren STK temsilcileri ve yazarlar, “yolun sonunu gören Ekrem sinir küpüne döndü” görüşünde birleşti.

Halkta da CHP'de de karşılığı yok

Gazetemize konuşan Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, İmamoğlu’nu son zamanlarda çok gergin ve sinirli gördüklerini anlatarak “Ya personelini azarlıyor ya vatandaşa ters davranıyor ya da CHP’nin ilçe başkanlarına hesap soruyor. Bizce bu öfkenin sebebi şudur: Ekrem Bey cumhurbaşkanı yardımcısı olamadı, CHP genel başkanlığına aday olamadı, 31 Mart 2024 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını da en aşağı 800 bin oy farkla kaybedeceğini anladı. Üstüne ablası da buna sırt döndü. Bunlar üst üste gelince de Ekrem İmamoğlu’nun sinir sistemi haliyle alt üst oldu. Ben Ekrem beyin yerinde olsam Cumhurbaşkanımızın çıkardığı EYT’den faydalanır erkenden emekliye ayrılır hemen tatile giderdim. Malum Ekrem beyin en sevdiği şey tatil” dedi

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Her zaman agresifti

Gazeteci Yazar Murat Özer ise şunları söyledi: “İmamoğlu zaten hep agresifti. Belediye başkanı seçilmeden evvel de Ordu Valisi’ne ‘İt’ demişti. İmamoğlu saygısızdır. Amir-memur ya da üst-ast ilişkisine riayet etmez. En büyük kabalığı ise medya mensuplarına yapıyor. Soru soran medya mensupları onun hakaretlerine maruz kalıyor. Yeni Akit muhabirleri de bu hakaretlerden pay alıyor. Muhalif olanlara tahammül edemiyor. Dün de CHP Sultangazi İlçe Başkanı’nı fırçaladı. Kulağına basının olduğu fısıldanmasının ardından ‘Hiç önemli değil basın masın’ dedi. Karakteri böyle. Şu anda CHP Genel Merkezi’yle de sorun yaşıyor. Kılıçdaroğlu’nun arkasından iş çevirdiği ortaya çıktığı için partide sevilmiyor. Halkın da desteğini yitiriyor. Seçimler yaklaşınca daha da agresif hâle gelecek. Karşımızda her söylediği yalan çıkan biri var. İngilizce konuşamadığı anlaşıldı. Vaatlerini yerine getirmediği görüldü. Vaatleri bir kenara kendisine dair sözlerin doğru olmadığı, İmamoğlu’nun proje olduğu anlaşıldı. Yalanlarının ifşa olmasıyla gerilim içine girdi.”