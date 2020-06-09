Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlar ve zirai araçlara yönelik denetim

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, 5-6-7 Haziran'da, ülke genelinde eş zamanlı olarak, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlar ve zirai araçlara yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, tarımsal faaliyetlerde kullanılan araçların yılın sadece belirli dönemlerinde trafikte bulunmaları ve çoğunlukla köylerde ve kırsal bölgelerde faaliyet yürütmelerine bağlı olarak araç sahiplerinin ve sürücülerinin trafik güvenliğine yeterince önem vermediklerinin anlaşıldığı belirtilerek, "Bu güvensiz seyahatlerin, sonuçları itibarıyla trafik denetimlerinin amacını ve kara yolu trafik güvenliğini olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu kapsamda, 5-6-7 Haziran'da ülke genelinde eş zamanlı olarak, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlar ve zirai araçlara yönelik özel denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, 4 bin 156 tarım işçi servisi, 3 bin 440 zirai araç olmak üzere toplam 33 bin 963 araç ve sürücünün kontrol edildiği aktarılan açıklamada, 250 aracın sigortasının bulunmadığı, 195 sürücünün belgesiz araç kullandığı, 52 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımı bulunduğu veya kullanıldığı, 31 aracın yetki belgesiz olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, 355 aracın trafikten men edildiği, 45 sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu, 3 bin 225 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldığı kaydedildi.



