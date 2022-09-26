Mevsim geçişlerinde demir desteği çok önemli!

Yeni Akit Ankara

Sonbaharın gelmesiyle birlikte yaşanan hava değişimi, güneşin yerini bulutlara bırakması beraberinde yorgunluk, halsizlik, enerji düşüklüğü gibi şikayetler de artıyor. Yorgunluk nedeniyle pek çok kişi en basit işleri bile yapmakta zorlanıyor, ruh hali bozuluyor ve bağışıklık sistemi de zayıflıyor. Bu dönem demir eksikliği ya da demir eksikliği anemisi yaşayan kişiler için daha zor geçiyor. Hastalık riskinin arttığı mevsim geçişlerinde destek ürünler kullanmanın önemine dikkat çeken Eczacı Ayşen Dincer Shelatkar, COVID-19 riskinin devam ettiğini belirterek bağışıklığı güçlü tutmak gerektiğinin altını çiziyor.

B12 ve folat zenginleştirilmiş bir demir desteği alınmalı

Shelatkar, kadınlar ve çocuklarda daha sık rastlanan demir eksikliğinin yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, saç dökülmesinin yanı sıra kalp rahatsızlıkları, bağışıklık sisteminin zayıflaması, huzursuz bacak sendromu gibi daha ciddi sorunlara da neden olduğunu anlatıyor. Beslenmeyle karşılanamayan demir eksikliğini gidermek için B12 ve folat ile zenginleştirilmiş bir demir desteği kullanılmasını öneren Shelatkar, şöyle devam ediyor: “Demirin emilmesi, taşınması ve vücutta kullanılması için çinko, bakır, folik asit, B6 ve B12’nin demir desteğinin içinde uygun dozlarda bulunması gerekiyor. Demir, kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin oluşumuna, yorgunluk ve bitkinliğin azaltılması ile enerji oluşum mekanizmasına katkıda bulunuyor. Yine folat ve B12 vitamini de yorgunluk ve bitkinliğin azaltılmasına yardımcı oluyor.”

Yüksek doz demir desteklerinin yan etkilere neden olabileceğini ifade eden Shelatkar, bunun nedenini ise şöyle açıklıyor: “2021 yılında İngiltere’de yayınlanan bir araştırmaya göre düşük doz demir kullanımı ile yüksek doz demir desteği benzer etkinliği gösterirken, düşük dozun daha az yan etki oluşturduğu gösterilmiş. Demir desteklerinde en sık karşılaşılan yan etki, mide problemleri olarak görülüyor. Gentle Iron dediğimiz nazik demir, hem mideyi rahatsız etmiyor hem de yan etkisi daha az olmasıyla rahat kullanım sağlıyor. Bu nedenle demir takviyesi tüketirken ‘Az olan daha iyidir’ anlayışını benimsemek, yüksek doz yerine optimum doz ile düzenli kullanım sağlayabilecek, güvenilir takviyeleri tercih etmek mevsim geçişinde hem yorgunluğa hem de bağışıklığınıza katkı sağlayabilir.”