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Mevlüt Uysal'ın paylaşımı, İmamoğlu'nun yalanını tescilledi!

Kent Ormanı’nın üzerine konmaya çalışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun foyası, İBB eski Başkanı Mevlüt Uysal’ın 2018’deki paylaşımıyla bir kez daha açığa çıktı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:51
Mevlüt Uysal'ın paylaşımı, İmamoğlu'nun yalanını tescilledi!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin yaptığı Kent Ormanı projesini, “İmara değil, halka açıyoruz” diyerek sahiplendi. Bu sloganıyla projeyi kendilerinin yaptığını ima eden İmamoğlu, aynı zamanda yeşil alan vurgusu da yapıp ormanları inşaata değil, halkın hizmetine açtıklarını iddia etti.

Foyası ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kemerburgaz Kent Ormanı hakkında İstunbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara tepki göstererek, proje imzalarının 2012’de atıldığını açıklamıştı.

Projenin, 2014 yılında açıldığı da AK Parti cephesi tarafından belirtilmişti.

Uysal’ın paylaşımı yalanı tescilledi

İBB eski Başkanı Mevlüt Uysal’ın 2018’deki Twitter paylaşımı da İmamoğlu’nun yalanını tescilledi. Uysal, 28 Haziran 2018 tarihinde, Kent Ormanı’na teftişe gitmiş ve bu anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İşte Uysal’ın paylaşımı:

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:51
  1. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. Kent Ormanı
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı

YORUM YAZ

  • YORUMYORUM1 sa önce
    Kardeşim ifşa etmek sadece ifşa etmek.İfşa olmaktan utanıyorlar mı?K.K.kaç defa ifşa oldu.Kaç defa tekzib yedi.Aktif siyaset aktif siyaset.Mahkeme bunun bir safhası.Vatandaşa doğruların anlatılması.Yapılan hizmetlerin öneminin anlatılması.Ülkeyi yabancılara pazarlayanları şikayet için avrupada kapı kapı dolaşanları teröristlerle anlaşma yapanları medya broşür tv sosyal medya ile ne varsa ikna edici şekilde anlatılması.
  • TurkTurk2 sa önce
    Hadi bakın isinize
  • MeskenMesken2 sa önce
    Mevlüt bey,sizin aslında çıkıp İmamoğlu'nun yalanlarını ifşa etmeniz lazım. 1.5 sene belediyedeydiniz. Niye sesiniz çıkmıyor? ortadan kayboldunuz, Büyükçekmece'yi kazanamadınız diye voltalandınız. Cesaretle şu adamı ifşa edin.
  • RaciRaci2 sa önce
    Ekrem marmarayı üçüncü köprüyü havalimanınıda açsana ben yaptım dersin birde ünlem koyarsın sonra tatile nasıl olsa sana yakışıyor
  • zeynepzeynep3 sa önce
    rahat birakin artik şu başkani .
  • KESKİNLİ KESKİNLİ 3 sa önce
    İmara değil, HALKA AÇIYORMUŞ, algı ve yanıltmayı hüner sanan, VİP EKREM..
  • SELİM ÖNERSELİM ÖNER4 sa önce
    MEVLÜT UYSAL HAYRİ BARAÇLI VE BİRÇOK AKPNİN SIRTINDAN BU MAKAMLARA GELENLER PARTİNİZİ NEDEN SAVUNAMIYORSUNUZ NEDEN ÇIKIPTA YALAN SÖYLĞYORSUNUZ DEMİYORSUNUZ NEDEN SUSUYORSUNUZ SİZİN KONUŞMANIZA ENGEL YAPTIĞINIZ KİRLİ İŞLERMİ ÖNÜNÜZE PİŞİRİLİP GETİRİLİYOR ?
  • gökhangökhan4 sa önce
    ne var bunda mevlüt başlattı ekrem bitirdi halka hizmet kötümü 
  • osmanosman4 sa önce
    dikkat ediyorum da yedi düvel İmamoğlu ile uğraşıyor.hazmetmek zor anlıyorum.
  • dumanlıdumanlı4 sa önce
    Önceki iktidarlar döneminde başlamış tesislerin2003 yılından sonra açılışınıyapanlar ve başlamak değil bitirmek daha önemlidir diyenler bu gün 180 derece yön değiştiriyorlar.
  • Tata TongaTata Tonga5 sa önce
    dünyaca ünlü bilim adamımız mevlüt uysal. son geliştirdiği cihazı ile soy isminden adamın kime oy verdiğini şappıdak biliyor...
  • HizipSavarHizipSavar5 sa önce
    zavallı yazık sanaklavuzun kimse seni b.ka götürüyor.
  • Hülya şentürkHülya şentürk5 sa önce
    Artık yalancının mumu yatsıya kadar yanmıyor...
  • adiladil5 sa önce
    ekrem başkan yaptık mı demiş ki, yalancı diye yazmışınız, açıyoruz diye belirtmiş. ne yapsın parkı akp yaptı diye açmasın mı? nasıl bir ahlaka ve vicdana sahipsiniz anlamıyorum.
  • SimgeSimge6 sa önce
    Hazıra konmak bu olsa gerek
  • mehmet soylumehmet soylu6 sa önce
    biz yaptık dememiş, açıyoruz demiş. açılışa eski başkanları davet ederse şık olur. adam olur demiyorum şık olur. cehhape zihniyetinde adamlık ne arar la

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