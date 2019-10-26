Mevlüt Uysal'ın paylaşımı, İmamoğlu'nun yalanını tescilledi!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin yaptığı Kent Ormanı projesini, “İmara değil, halka açıyoruz” diyerek sahiplendi. Bu sloganıyla projeyi kendilerinin yaptığını ima eden İmamoğlu, aynı zamanda yeşil alan vurgusu da yapıp ormanları inşaata değil, halkın hizmetine açtıklarını iddia etti.

Foyası ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kemerburgaz Kent Ormanı hakkında İstunbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara tepki göstererek, proje imzalarının 2012’de atıldığını açıklamıştı.

Projenin, 2014 yılında açıldığı da AK Parti cephesi tarafından belirtilmişti.

Uysal’ın paylaşımı yalanı tescilledi

İBB eski Başkanı Mevlüt Uysal’ın 2018’deki Twitter paylaşımı da İmamoğlu’nun yalanını tescilledi. Uysal, 28 Haziran 2018 tarihinde, Kent Ormanı’na teftişe gitmiş ve bu anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İşte Uysal’ın paylaşımı: