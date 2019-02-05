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Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece'ye bir müjde daha

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, metro müjdesinin ardından ilçeye bir de millet parkı yapılacağını söyledi.

05 Şubat 2019 Salı 09:06
Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece'ye bir müjde daha

Büyükçekmece sahilindeki esnafların temsilcileriyle Rizeliler Derneği’nde bir araya gelen AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Albatros Sahili’ne ‘Millet Parkı’ yapacağının müjdesini verdi.

Rezidans ve otele izin yok

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı gösterilen Mevlüt Uysal seçim çalışmalarına devam ediyor. Büyükçekmece sahilinde esnaflarla bir araya gelen Uysal, vatandaşların dertlerini dinledi. Yeşil alan eksikliği ve Albatros sahil alanındaki sorunları Mevlüt Uysal’a ileten esnaf çözüm istedi. Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası tarafından yargıya taşınan Albatros Parkı için mahkemenin yürütmeyi durdurduğunu ifade eden Uysal, rezidans ve otele izin vermeyeceklerini söyledi.

Büyükçekmece’ye Millet Parkı müjdesi

Büyükçekmece’deki Albatros Parkı’nın bir bölümüne rezidans ve otel yapılmasını sağlayacak imar planı değişikliğinin mahkeme tarafından iptal edildiğini vurgulayan Uysal, “Biz geldiğimiz zaman zaten bu projenin durması için elimizden geleni yapacaktık. Ancak bunu mahkeme kararıyla durdurulması İstanbul için Büyükçekmece için hayırlı olmuştur. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet Parkı’ projesi var biz gelirsek Albatros sahil alanına Millet Parkı ile taçlandıracağız. Belki mahkeme iptal kararı vermemiş olsa zorlanabilirdik ancak mahkemenin iptal kararı vermiş olması işimizi kolaylaştırdı. Albatros Park alanı biz geldiğimiz zaman imara açılmaya çalışan bölümü Millet Parkı olarak değerlendireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:06
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Millet Parkı
  5. Albatros sahil
  6. Albatros Park

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  • Ahmet Ahmet 32 dk önce
    Kekte verecek mi? Akp bur dan oy alamaz.....

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