0553 313 94 23

Mevlüt Uysal: “Metrobüs’ü Beylikdüzü’nden Büyükçekmece’ye sonrasında Silivri’ye kadar uzatacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlarla buluştuğu mitingde konuşan AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Metrobüs’ü Beylikdüzü’nden Büyükçekmece’ye sonrasında Silivri’ye kadar uzatacağız” dedi.

12 Mart 2019 Salı 18:50
Mevlüt Uysal: “Metrobüs’ü Beylikdüzü’nden Büyükçekmece’ye sonrasında Silivri’ye kadar uzatacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlarla buluştuğu mitingde konuşan AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Metrobüs’ü Beylikdüzü’nden Büyükçekmece’ye sonrasında Silivri’ye kadar uzatacağız” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükçekmece’de vatandaşlarla buluştuğu mitingde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan’ı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal vatandaşlara hitap etti. İlçede düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ve AK parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yer aldı.


Mitingde kalabalığa hitap eden AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Kapı kapı dolaşıp ikna edip o güveni, o görevi aldığımız zaman 31 Mart akşamı Büyükçekmece halkı bu görevi bize verdiği zaman inşallah Büyükçekmece’nin bütün sorunlarını tek tek çözeceğiz” dedi.


Sabahleyin Kartal’da Halkalı - Gebze Banliyö hattını açtıklarını hatırlatan Uysal, “İnşallah günlük bu hattımız Bir buçuk milyon yolcu taşıyacak. Bizim Metrobüs’ten kalkan yolcumuzdan da inşallah bir bölümünü bu hatta kayacak.O alacağı yolcu karşılığında biz Beylikdüzü’nden metrobüsü Büyükçekmece’yemahallerine Kumburgaz’a sonrasında Silivri’ye kadar uzatacağız. Yine Yenikapı’dan Beylikdüzü’ne metro planımız vardı. Büyükçekmece merkezden öncesinde birinci etabında Mimar Sinan’a ve devamında inşallah ikinci etabında da Silivri’ye İstanbul sınırına inşallah o da uzayacak. Sadece ulaşım değil, ulaşım akslarından altyapısına inşallah Büyükçekmece hizmetle buluşacak. İstanbul’da belediyecilik adına yapılmış güzel bir hizmet var ise mutlaka Büyükçekmece’de bu hizmetlerle buluşacak” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:50
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Venezuela'dan ABD'li diplomatlara süre!
    1. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara süre!
    2. Kayganlaşan yolda trafik kazası: 2..
    3. MHP'nin Kırıkkale mitingi
    4. Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor
    5. Kırşehir'de ele geçirildi! İbranice..
    6. Numan Kurtulmuş: “İstiklal Marşı,..
    7. “Uçaklar seyahat için fazla karmaşık..
    8. Denizli'ye getirilen uyuşturucuyu..
    9. Boeing 737 MAX 8 uçaklarının..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
    11. Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde
    12. İngiltere açıkladı: Bu gece..
    13. MHP'nin Kırıkkale mitingi
    14. "Amacımız gençlerimizi geleceğe daha..
    15. Beşiktaş'a kötü haber! Sözleşmesini..
    16. İstanbul'da trafik durma noktasına..
    17. THY’de filosundaki Boeing 737 Max’ları..
    18. Kontrolden çıkan tır aydınlatma..
    19. Malatya'da bir şahıs, iş yerine..
    20. ABD teslim etti! Yunanistan'a 70..
    21. Yazılı mutabakat sağlandı! ABD resmen..
    22. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    23. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara 72..
    24. Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun..
    25. "Giresun’da hedef 2019 yılında 6 bin..
    26. FETÖ’nün TUSKON davasında 2 sanığa..
    27. Bakan Kasapoğlu: “Siz emredin biz..
    28. Kuruluşundan bu yana Turkcell’i..
    29. FETÖ'nün emniyet imamına 8 yıl 9 ay..
    30. Küçük Hasan’ın duygulandıran bayrak..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü