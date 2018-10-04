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Mevlüt Uysal: Halk ekmek denge unsuru ekmeğe zam yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ekmek fiyatlarıyla ilgili İstanbul Valiliği’nde basın açıklaması yaptı. Mevlüt Uysal, “Halk Ekmek’in amacı hem ekmek fiyatlarında denge sağlamak hem de vatandaşlarımıza kaliteli, sağlıklı ekmek sunmaktır. Kamu hizmeti amacımızı ön planda tuttuğumuz için talep artarsa biz de üretimimizi artıracağız. Amacımız bu dönemleri fırsat bilip fiyatlarda normalin üzerinde artış yapılmasını engellemektir. Bu noktada biz İBB olarak bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

04 Ekim 2018 Perşembe 08:05
Mevlüt Uysal: Halk ekmek denge unsuru ekmeğe zam yok

İstanbul’da ekmek satış fiyatlarıyla ilgili İstanbul Valiliği’nde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faik Yılmaz katıldı.

HALK EKMEK’TE 250 GRAM EKMEK 75 KURUŞ

İBB Başkanı Mevlüt Uysal ekmek fiyatlarına zam yapılmadığını, eski fiyatların geçerli olduğunu vurguladı. Ayrıca İBB iştiraki Halk Ekmek’te de zam yapılmadığını söyleyen Uysal, “Halk Ekmek’in amacı hem ekmek fiyatlarında dengeleme sağlamak hem de vatandaşlarımıza kaliteli, sağlıklı ekmek sunmak. Bugün itibariyle Halk Ekmek’in günlük üretim kapasitesi, İstanbul’da üretilen ekmeğin yüzde 5 ila 10’unu kapsıyor. Günlük üretimimiz 1 milyon civarında. Bazen 1 milyon 200 bine çıkıyor. Günlük üretim kapasitemiz ise 2 milyon. 250 gram ekmeğin satış fiyatı 75 kuruş. Bu fiyattan satışlarımız devam edecek” dedi.

HALKIN MENFAATİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ ESNAFIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Halkın menfaati için çalıştıklarını ve esnafla rekabet etmeyi amaçlamadıklarını belirten Uysal, “Esnafla kıyasladığımızda biz ekmeğin kilogram fiyatını 3 liraya satıyoruz, esnafımız 5 liraya satıyor. Tabi burada amacımız esnafla rekabet etmek değildir. Ancak bir gerçek var ki nihayetinde biz kamu hizmeti yapıyoruz. Şunun da farkındayız ki esnafımızın maliyetlerinin içerisinde bizde olmayan bazı maliyetler olabilir. Bir kere biz doğrudan satış yapıyoruz. Çok yüksek miktarda üretim yapıyoruz. Tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman bizim maliyetlerimiz biraz daha düşük oluyor. Günlük 2 milyon ekmek üretim kapasitemiz var. Kamu hizmeti amacımızı ön planda tuttuğumuz için talep artarsa biz de üretimimizi artıracağız. İnşallah bu süreci vatandaşımızın lehine esnafımızı da mağdur etmeden atlatacağız. Çünkü biz kamu hizmeti görürken esnafın rakibi değiliz. Esnafın aynı zamanda destekçisiyiz. İyi niyetle, beraber ne yapılabilir, sorunlar nasıl çözülür noktasında ortak çalışmalar da yürüteceğiz” açıklamasında bulundu.

FIRSATÇILIĞA GEÇİT VERİLMEYECEK

Fırsatçıların yakın takipte olacağına dikkat çeken Uysal, “İnanıyoruz ki şuanda Valimiz, İstanbul Ticaret Odası Başkanımız, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımızla birlikte açıkladığımız fiyatlar esnafımızı zor durumda bırakmayacak. Maliyetlerini kurtaracak bir fiyattır. Zaten bu tür tedbirlerle amacımız bu dönemleri fırsat bilip fiyatlarda normalin üzerinde artış yapılmasını engellemektir. Bu noktada biz İBB olarak bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 08:05
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal

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