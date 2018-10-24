Mevlüt Uysal: Daha iyi kültürel alışveriş için çalışıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde Sultanahmet’teki Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda gerçekleşen buluşmaya; Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Rusya, Japonya, Çin, Kore Cumhuriyeti, Hindistan, Pakistan, Afganistan, İran, Irak başkonsoloslarının da aralarında bulunduğu toplam 53 başkonsolos, konsolos vekili, yabancı misyon temsilcisi ile TC Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Salih Murat Tamer katıldı.

Toplantıda konuşan İBB Başkan Mevlüt Uysal, başkonsolos ve yabancı misyon temsilcilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, İstanbul'da görev yapan başkonsolos ve misyon temsilcileriyle diyalog kurarak, şehirler arasında irtibat sağlayarak halkların birbirini daha iyi tanımaları ve kültürel alışverişte bulunmalarını arzuladıklarını söyledi.

İstanbul’da görevli diplomatlarla irtibatta olmayı bu nedenlerle önemsediklerinin altını çizen Mevlüt Uysal, konuşmasına şöyle devam etti; “Sizlerle diyalog kurmada iki konuda görevimiz olduğunu düşünüyorum. Birincisi şehrimizde yaşıyorsunuz. Sizlere daha güzel ve iyi hizmet sunabilme adına devamlı irtibat halinde olmalıyız ki, hizmeti daha iyi sunabilelim. Sizlerin aracılığınızla, memleketinizin şehirleri ile şehrimiz arasında bir irtibat oluşturulmalı ki, halklarımız birbirini daha iyi tanısın. Daha iyi kültürel alışverişlerimiz olsun. Bu diyalog, önce şehirlerimize, ülkelerimize ve dünyamıza barış ve huzur getirsin. Hedefimiz ve temennimiz bu.”

Tarihteki 3 büyük imparatorluğa ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul’un bugün 15 milyonu aşan nüfusuyla yine dünyanın en büyük metropolleri arasında yer aldığını hatırlatan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bütün gücümüzle İstanbul’a ve İstanbullulara hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu şehirde hem yaşamak, hem de yöneticilik yapmak bir ayrıcalıktır. Buradaki ayrıcalığa rağmen bütün problemlerin altında kalkmanın zorluğu da var. Biz yöneticiler olarak zorlukları ancak, ilgilileriyle ne kadar paylaşırsak o kadar rahat aşabileceğimizi düşünüyoruz. Sizlerle de ne kadar sıkı işbirliğimiz olursa, ülkelerinizden gelen misafirlerimizi daha iyi ağırlayabileceğimize inanıyorum.

İstanbul’u yönetirken sizlerle çok ciddi işbirliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Bu işbirliği kültürel işbirliği ve dayanışmaya dönüşürse, o zaman dünyada huzurun, barışın daha hakim olacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de başkonsolos ve misyon temsilcileriyle bir araya gelmeye, görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz.”

BAŞKONSOLOSLARDAN MEVLÜT UYSAL’A TEŞEKKÜR

İstanbul’da görevli başkonsoloslar adına konuşan Duayen Başkonsolos Slovakya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jozef Şestak de davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul'un büyük bir şehir olduğunu ve her gün gelişmesine şahit olduklarını söyledi. Şestak, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak Yeni Havalimanı'nda yabancı diplomatlar için bir otopark alanı ayrılması talebinde de bulundu.

Bugün Yeni İstanbul Havalimanı’nın yolcu taşıma sistemiyle ilgili bir tanıtım programı yapacaklarını ifade eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Yeni Havalimanında yabancı diplomatlara otopark yeri ayrılması için İSPARK’a talimat vereceğini söyledi.

BÜYÜKELÇİ TAMER: DİPLOMATLARI GÜNCEL KONULARDA BİLGİLENDİRECEĞİZ

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Salih Murat Tamer ise, İstanbul'daki başkonsoloslar ile misyon temsilcilerini, Türkiye'deki siyasi, ekonomik ve güncel konularda birinci elden bilgilendirmeyi hedeflediklerini belirterek, Hükümetin ve İBB’nin İstanbul için yaptığı hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a teşekkür etti.

UYSAL, 4 BAŞKONSOLOSLA İKİLİ GÖRÜŞME YAPTI

İBB Başkanı Mevlüt Uysal; toplantının ardından Almanya İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong, Lübnan İstanbul Başkonsolosu Mounir Anouti ve Tunus İstanbul Başkonsolosu Hedi Melek ile ikili görüşmeler yaptı. Görüşmelerde İstanbul ile ilgili ülkelerin şehirleri arasındaki işbirliği ve kültürel alışverişin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

İstanbul’da İBB ev sahipliğinde 2010 yılında başlatılan ve yılda iki defa düzenlenen Başkonsoloslar Toplantısı geleneksel hale getirildi. İstanbul, New york ve Hong Kong’tan sonra dünya şehirleri içerisinde 72 başkonsolosluk ile en fazla başkonsolosluğa ev sahipliği yapan 3. Şehir konumunda bulunuyor.