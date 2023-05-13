Mevlüt Çavuşoğlu'ndan şok açıklama! "Şimdi isim vermem olmaz" deyip duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya ile ilgili açıklamalarına değinen Çavuşoğlu "Rusya karışıyor gibi Kılıçdaroğlu'nun sözleri önceden şaibe varmış gibi aktarması bu ülkeye haksızlıktır" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Türkiye'nin her zamankinden fazla istikrara ihtiyacı var. Türkiye'de seçimler her zaman şeffaf olmuştur. Ülkenin imajı bakımından seçimlerin demokratik şeffaf şekilde geçmesinin faydası var. 'Rusya karışıyor' gibi Kılıçdaroğlu'nun sözleri önceden şaibe varmış gibi aktarması bu ülkeye haksızlıktır. Şeffaf olacak kararı halkımız verecek. Biz seçimlere kimsenin karışmasına izin vermeyiz.

"Şimdi isim vermem olmaz"

Seçimlere karışmak ve herhangi bir tarafın kazanmasını istemek ayrı şeyler. Biz de farklı seçimlerde şu isim kazansa Türkiye için daha iyi olur diyebiliriz ancak seçimlere müdahale etmeyiz, şu isme oy verin demiyoruz. Rusya Ukrayna savaşı nedeni ile, tahıl anlaşması nedeni ile, istikrar nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını isteyenler var. Batı içinde de var. Şimdi isim vermem olmaz."

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi: Yüreğimi sızlattı

Çok üzüldüm. Gerçekten açıklamasını duyunca, '45 yılda yaşamadığımı 45 günde çektim' demesine çok üzüldüm. Yüreğimi sızlattı. Bizim de partiden ayrılan oldu. Ancak tehdit şantaj doğru bir şey değil. FETÖ yöntemlerinin siyasete dönmesi yanlış.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güvenlikle ilgili şüphesi olan devlete başvurur. Bu önemli bir mesele. Turizmi dahi etkiler. Türk istihbaratı bugün dünyada Hakan Fidan kardeşimiz ile efsane bir kurum oldu. Türkiye'nin bir zafiyeti yoktur. Bu kadar en güçlü olduğumuz bir dönemde neden böyle atmosfer yaratılmaya çalışıyor. Seçimi kaybedeceğini anlayan muhalefetin bahanesi.

(Muharrem İnce) Hangi ittifaka destek olur?

O konuda yorum yapmam doğru olmaz. Sayın İnce neden çekilmek zorunda bırakıldı? Genç bir kesim var. Bu arkadaşlar kime oy verecek. Cumhurbaşkanımıza da Sinan Oğan'a da oy verecekler var.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." demişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise ''Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz ve buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu iddiaları Kılıçdaroğlu'na iletenler yalancıdır.'' denilmişti.