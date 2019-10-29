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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş sözler: Onlara güvenmiyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın terör örgütü YPG'ye yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin "Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz" dedi.

2019-10-29 23:43:00 -
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş sözler: Onlara güvenmiyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya YPG'lilerin çekildiğini bildirdi. Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının başlamasının, ileriye doğru büyük bir adım olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya YPG'lilerin çekildiğini bildirdi. Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz" dedi.

Çavuşoğlu, "Suriye'de güvenli bölgede YPG/PKK'lı terörist görürsek onları yok etmekte tereddüt etmeyiz" diye konuştu.

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Kahpe PKK ya asla güven olmaz. Tedbir elden bırakılmamalı.
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