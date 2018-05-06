Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert çıkış!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında konuştu. Türkiye’de yargılanması süren ABD’li Rahip Branson konusunda Washington’dan gelen baskılara değinen Çavuşoğlu, “Hukuki sürece Türkiye müdahale edemez. Mahkemenin sonucunu bekleyeceksiniz” dedi.

Türkiye'ye büyük silah satışlarının askıya alınmasının gündeme geldiği ABD'ye tepki gösteren Çavuşoğlu, “F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye’den karşılığını alırlar” ifadesini kullandı. Önümüzdeki hafta ABD'ye giderek resmi temaslarda bulunacağını da vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) önümüzdeki hafta görüşmeye başlıyor. Yasa taslağı, Pentagon Kongre'ye ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili rapor sunana dek, Ankara'ya büyük silah satışlarının askıya alınmasını öngörüyor. F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının engellenmesi de mevzubahis.

Rusya’dan S-400 füze alımı ve ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğu, ABD'nin en çok tepki gösterdiği konular.

NDAA'nın yasalaşması için geçmesi gereken pek çok adım var. İlerleyen aylarda Temsilciler Meclisi ile üst kanat Senato arasında uzlaşmaya varılmasının ardından nihai versiyonun onaylanması gerekiyor.