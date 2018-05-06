Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya'yla vizeler bu sene kalkar

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında, ABD'ye çok sert bir mesaj verdi. Bakan Çavuşolu, "ABD ambargo koyarsa yanıtını veririz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa karşılığını alırlar. Gelecek hafta ABD ziyaretim olacak.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ile vize sürecine değinerek, şunları söyledi:

"Kısmen de olsa bu sene Rusya'yla vizeler kalkar. Belki yıl sonuna doğru bakarsınız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Putin bir telefon görüşmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman 'Hadi vizeleri kaldıralım' derler."

"F 35 uçağının satışına dair bir iptalin yaşanması kabul edilebilir değil. Eğer böyle bir şey olursa Türkiye'den karşılığını alırlar. Gelecek hafta ABD'ye bir ziyaretim olacak

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