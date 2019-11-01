Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve ABD ile anlaşma hakkında konuştu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılış Töreni kapsamındaki "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu "İlk Ders"e katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve ABD ile anlaşma hakkında, "Biz en az hasarla iki mutabakatla istediğimizi aldık. Harekatı yapmasaydık masada da güçlü olmazdık. Biz her zaman diplomasiden yana ve çözümden yanayız. Biz her zaman sözümüzü tutarız ve muhataplarımızdan da sözlerini tutmasını isteriz. Kalıcı bir barışı Suriye'de Türkiye olarak istiyoruz" dedi.