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Mevlüt Çavuşoğlu: Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi vurguladık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinde Türkiye'nin kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğini vurguladığını söyledi.

27 Temmuz 2018 Cuma 18:10
Mevlüt Çavuşoğlu: Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi vurguladık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğini ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemleri ve Türkiye'nin buna tepkisinin hemen ardından Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo'ya, Türkiye'nin kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğini ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye tehdit savuran Twitter mesajında, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'u uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı! " ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence de Dışişleri Bakanlığı'nda katıldığı bir programda "Türkiye Papaz Andrew Brunson'u derhal serbest bırakmaz ve Amerika'daki evine göndermezse ABD bu masum inanç insanı serbest kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak." şeklinde konuşmuştu.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson'un tutukluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 18:10
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. İzmir
  4. Mevlüt Çavuşoğlu
  5. Twitter
  6. Dışişleri Bakanlığı

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