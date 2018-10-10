0553 313 94 23

Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11-12 Ekim tarihleri arasında Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:39
Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edileceği, Iraklı siyasi liderlerle ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Erbil'de de üst düzey temaslarda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bu bağlamda Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili işbirliği imkanları üzerinde durulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 09:39
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ırak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bafetimbi Gomis gerçekleri açıkladı! 'Beni sattılar'
    1. Bafetimbi Gomis gerçekleri açıkladı!..
    2. Türkiye’ye örnek olacak projede geri..
    3. Aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılan..
    4. 80 milyon yıllık dinozor yumurtası..
    5. Meteorolojiden İstanbullulara uyarı!
    6. Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gidiyor
    7. Fenerbahçeli Jailson’un kalbinde şüphe!
    8. Gram altın 233 lira seviyelerinde..
    9. TMSF Başkanı'ndan kayyım açıklaması!
    10. Kahramanmaraş'ta otomobilden çaldı!..
    11. Mersin'de yasa dışı yöntemle kerkenez..
    12. Kastamonu'da zehirli mantar paniği!
    13. “Bu fotoğrafa iyi bakın” dedi ve..
    14. Petrolün varili 84,84 dolar..
    15. Suriye'de Esed affı!
    16. Sofuoğlu'ndan anlamlı bağış
    17. 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi
    18. Vatandaş güveniyor projeler hız..
    19. Tunus parlamentosu Etnik Ayrımcılık..
    20. Kongo'da ebola salgını: Ölü sayısı..
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!