Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs oy oranını açıkladı!

Seçime ilişkin, "Bizim burada en büyük rakibimiz rehavettir. Rehavete kapılmayacağız, rehavete kapılırsak olmaz. Herkes sandığa gidiyor. Yurt dışı bize güzel bir ders verdi. Örnek oldu." mesajı veren Çavuşoğlu, 28 Mayıs'a ilişkin şu tahminin aktardı:

Yüzde 56'nın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız seçilecek.

'Bunun için insan linç edilir mi?'

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararından sonra linç edilmesine ilişkin de konuşan Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Sinan Oğan milletçi bir arkadaş, çizgisini biliyorum. Sinan Oğan’ın 3 seçeneği vardı, pazarlık yapmadı. Tüm bu gelişmeler karşısında duyarsız kalmayarak tarafını belli etti, bunun için insan linç edilir mi? Bugün Sinan Oğan’ı linç edenler ‘Kılıçdaroğlu’na destek veriyorum’ deseydi, linç etmezlerdi. Biz eleştirebiliriz ama linç etmiyoruz. Madem böyle bir kötü arkadaştı o zaman sayın Kılıçdaroğlu neden desteğini istedi? HÜDA PAR'a aynısını yaptılar. Gidiyorlar, görüşüyorlar ittifak olmayınca 'Hizbullah ile bağlantılı' diyorlar. Sayın Akşener masadan kalktı, aynı grup linç etti. Bir kadına en ağır küfürleri ettiler.