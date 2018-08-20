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Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sabah saatlerinde ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Mevlüt Çavuşoğlu, " ABD Büyükelçiliği'ne yapan provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın yakından takipçisiyiz" dedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:32
Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine sabah saatlerinde bir araç içerisinden ateş edilmesini kınayarak olayın faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takip edileceğini bildirdi.

'FAİLLERİN TAKİPÇİSİYİZ'

Çavuşoğlu, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın en kısa sürede aydınlatılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında 6 el ateş edildiği, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirilmişti.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:32
  1. Ankara
  2. Dışişleri Bakanı çavuşoğlu
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