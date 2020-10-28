Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Karabük, Bolu, Kırklareli ve Bilecik'teki camilerde Mevlit Kandili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak idrak edildi.

Sakarya kent merkezindeki Orhan Gazi Camisinde ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilavetine yer verildi.

Dua edilen ve sohbet etkinliği yapılan programda, mevlit ve ilahiler okundu.

- Zonguldak

Zonguldak Ulu Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Camiye gelen kadın erkek, genç yaşlı çok sayıda kişi ellerini dua için açtı. Daha sonra mevlit ve ilahiler okundu.

Programa, İl Müftüsü Aşır Durgun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami avlusunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

- Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisindeki programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Namaz kılarak dua edilen camide, ilahiler de seslendirildi.

- Kocaeli

İzmit ilçesinde Mimar Sinan tarafından 1571'te yapılan Fevziye Camisini dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

İl Müftüsü Sinan Cihan, vaazında Hazreti Muhammed'in hayatına ve bu gecenin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bilgiler verdi.

Duanın ardından sona eren programlarda, camiye gelen vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

- Karabük

Karabük kent merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, vaazında Hazreti Muhammed'in hayatına dair bilgiler aktardı.

Daha sonra dualar edildi, mevlit ve ilahiler okundu.

- Bolu



Bolu’daki Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt Cami’nde düzenlenen programda ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilavetine yer verildi.

Camiye gelen vatandaşlar ellerini dua için açtı.



Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından dini bilgiler verilmesinin ardından mevlit ve ilahiler okundu.

- Kırklareli

Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.

Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki birçok camide sosyal mesafeye uyarak saf tuttu.



Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar, ellerini dua için semaya açtı.



İl Müftüsü Aydın Yığman, vaazında, bu gece bol bol dua edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ardından imam ve müezzinlerden oluşan grup, kasideler okuyarak dualar etti.



- Bilecik

Bilecik'te, Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi.



Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.



Programda, İl Müftüsü Ali Erhun vaaz verdi.

