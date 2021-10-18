Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı, eller semaya açıldı! İnsanlığa en güzel örnek Hz. Muhammed (SAV)

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İslam alemi her yıl yeni bir heyecanla Allah’ın bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderdiği ve peygamberler zincirinin son halkası olan Hz. Muhammed’in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, asırlara emanet olarak bıraktığı eşsiz ahlakını idrak etmek, O’na duyulan engin ve samimi sevgiyi gönüllerden sözlere ve içtima şuura aktarmak düşüncesiyle asırlardır O’nun dünyaya gelişini Mevlid Gecesi olarak idrak ediyor.

Eller semaya açıldı

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) doğumunun yıldönümü olan Mevlid Kandili yurtiçinde ve yurtdışındaki bütün camilerde dualarla idrak edildi. Peygamberimiz’in doğum günü olan gecede camileri dolduran milyonlarca Müslüman, Kutlu Nebi’nin ismini anarak, kendisini kainata rahmet olarak gönderen Allah’a (c.c) şükranlarını sundu ve mazlumların kurtuluşu, felaketlerin son bulması için dua etti.

İnsanlığın kurtuluş yolu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı. Erbaş mesajında Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajlarının, Hz. Muhammed’in insanlığa sunduğu erdemlerin ve O’nun hikmet yüklü ahlaki örnekliğinin, bütün insanlık için yegane kurtuluş yolu olduğunu belirtti. Erbaş, “Hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajları, Peygamberimizin insanlığa sunduğu erdemler ve O’nun hikmet yüklü ahlaki örnekliği, bütün insanlık için yegane kurtuluş yoludur. Bu duygu ve düşüncelerle başta dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm ve yoklukla mücadele eden kardeşlerimiz olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Mevlid gecesini tebrik ediyor, Veladet-i Nebi’nin insanlığın muhtaç olduğu barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” sözlerini sarf etti.

Fuat Oktay’dan Mevlid Kandili mesajı

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mevlid Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni tebrik eder, bu mübarek günün başta ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim” ifadesini kullandı.

Tokyo Camii’nde Mevlid Kandili idrak edildi

Japonya’nın başkentindeki Tokyo Camii’nde Hazreti Muhammed’in (SAV) doğum günü olan Mevlid Kandili idrak edildi. Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, yatsı namazı sonrası Mevlid Kandili dolayısıyla Kur’an-ı Kerim okudu. Akabinde Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas kaside ve salavat okudu, cami cemaatine hitap etti. Dua sonrası cami cemaatine Tokyo Camii Kültür Merkezinde Türk mutfağından yemekler ikram edildi.