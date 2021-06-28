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Medya Mevlana dizisi oyuncuları kimler? Mevlana dizisinde kimler oynuyor?
Medya

Mevlana dizisi oyuncuları kimler? Mevlana dizisinde kimler oynuyor?

Mevlana dizisi hangi kanalda? TRT 1 yeni bir dönem dizisini ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda ekranlara gelecek olan dizinin kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyor. Peki, Mevlana dizisi başrolü kim?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 18:13:00 -
Mevlana dizisi oyuncuları kimler? Mevlana dizisinde kimler oynuyor?

Son yıllarda TRT 1 ekranlara getirdiği dizilerle dikkatleri çekiyor. Yeni sezon öncesinde bir dönem dizisi müjdesi daha geldi. TRT 1 ekranlarında Mevlana dizisi yayımlanacak. Diziseverler şimdiden Mevla dizisinde oynayacak isimleri araştırmaya başladı. Peki, Mevlana dizisi oyuncuları belli oldu mu?

Mevlana dizisi oyuncuları kimler? Mevlana dizisinde kimler oynuyor?

Kale Film'in çekeceği Mevlana dizisinde Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Devrim Özkan, Haluk Piyes ve Burak Can gibi isimler bulunuyor. 30 bölüm sürecek olan dizinin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Timuçin Esen – Mevlana Celâleddîn-i Rûmî

Ahmet Mümtaz Taylan – Zerkubi

Ushan Çakır – Şirazi

Baki Davrak – Şemsettin İsfehani

Burç Kümbetlioğlu – Gıyaseddin

Özlem Tokaslan – Kıramana

Mert Karabulut – Kemalettin Kamyar

Mert Turak – Meczup

İlker Aksum

Yusuf Çim

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