Mevlana dizisi oyuncuları kimler? Mevlana dizisinde kimler oynuyor?
Mevlana dizisi hangi kanalda? TRT 1 yeni bir dönem dizisini ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda ekranlara gelecek olan dizinin kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyor. Peki, Mevlana dizisi başrolü kim?
Son yıllarda TRT 1 ekranlara getirdiği dizilerle dikkatleri çekiyor. Yeni sezon öncesinde bir dönem dizisi müjdesi daha geldi. TRT 1 ekranlarında Mevlana dizisi yayımlanacak. Diziseverler şimdiden Mevla dizisinde oynayacak isimleri araştırmaya başladı. Peki, Mevlana dizisi oyuncuları belli oldu mu?
Mevlana dizisi oyuncuları kimler? Mevlana dizisinde kimler oynuyor?
Kale Film'in çekeceği Mevlana dizisinde Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Devrim Özkan, Haluk Piyes ve Burak Can gibi isimler bulunuyor. 30 bölüm sürecek olan dizinin kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Timuçin Esen – Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Ahmet Mümtaz Taylan – Zerkubi
Ushan Çakır – Şirazi
Baki Davrak – Şemsettin İsfehani
Burç Kümbetlioğlu – Gıyaseddin
Özlem Tokaslan – Kıramana
Mert Karabulut – Kemalettin Kamyar
Mert Turak – Meczup
İlker Aksum
Yusuf Çim