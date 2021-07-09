Mevlana dizisi Mevlana’yı kim oynuyor? TRT Mevlana dizisi oyuncuları

Son dönemdeki yapımları ile dikkat çeken TRT'den bir bomba dizi daha geliyor. TRT1'de ekranlara gelecek olan Mevlana dizisiyle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Timuçin Esen'in başrolünü oynayacağı dizinin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturacak. Ali Aydın'ın yazdığı dizinin kadrosuna son olarak İlker Aksum ile Yusuf Çim de katıldı.

Mevlana dizi oyuncuları kimler?

Mevlana dizisi oyuncuları Kaan Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Baki Davrak, Burç Kümbetlioğlu, Ushan Çakır, Mert Karabulut, Özlem Tokaslan ve Mert Turak da başlıca rolleri oynayacak. Konya'da çekilecek dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Mevlana dizisinde kim hangi rolü oynuyor?

Timuçin Esen – Mevlana Celâleddîn-i Rûmî

Ahmet Mümtaz Taylan – Zerkubi

Ushan Çakır – Şirazi

Baki Davrak – Şemsettin İsfehani

Burç Kümbetlioğlu – Gıyaseddin

Özlem Tokaslan – Kıramana

Mert Karabulut – Kemalettin Kamyar

Mert Turak – Meczup