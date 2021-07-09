Mevlana dizisi Mevlana’yı kim oynuyor? TRT Mevlana dizisi oyuncuları
Mevlana dizisi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor? TRT, Türk toplumunun aile yapısının temelini dinamitleyen sözde yapımların aksine Türk milletinin maneviyatına saygı duyan, Türk milletinin milli ve manevi değerlerini sahiplenen dizileriyle izleyicinin evine misafir oluyor. Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdulhamit, Uyanış Büyük Selçuklu, Yunus Emre gibi dizileri izleyicisiyle buluşturan TRT şimdi de büyük Allah dostlarından Mevlana Celalettin Rumi Hazretlerinin hayatını konu alan Mevlana dizisi ile gümbür gümbür geliyor. Peki Mevlana dizisi oyuncuları kimler? Mevlana dizisinde Mevlanayı im oynuyor? Mevlana’yı oynayan oyuncu kim?
Son dönemdeki yapımları ile dikkat çeken TRT'den bir bomba dizi daha geliyor. TRT1'de ekranlara gelecek olan Mevlana dizisiyle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Timuçin Esen'in başrolünü oynayacağı dizinin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturacak. Ali Aydın'ın yazdığı dizinin kadrosuna son olarak İlker Aksum ile Yusuf Çim de katıldı.
Mevlana dizi oyuncuları kimler?
Mevlana dizisi oyuncuları Kaan Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Baki Davrak, Burç Kümbetlioğlu, Ushan Çakır, Mert Karabulut, Özlem Tokaslan ve Mert Turak da başlıca rolleri oynayacak. Konya'da çekilecek dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Mevlana dizisinde kim hangi rolü oynuyor?
Timuçin Esen – Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Ahmet Mümtaz Taylan – Zerkubi
Ushan Çakır – Şirazi
Baki Davrak – Şemsettin İsfehani
Burç Kümbetlioğlu – Gıyaseddin
Özlem Tokaslan – Kıramana
Mert Karabulut – Kemalettin Kamyar
Mert Turak – Meczup