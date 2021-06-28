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Medya Mevlana dizisi Efsun'u kim oynuyor? Mevlana dizisindeki efsun kimdir?
Medya

Mevlana dizisi Efsun'u kim oynuyor? Mevlana dizisindeki efsun kimdir?

Devrim Özkan kimdir oynadığı diziler? TRT 1 ekranlarında yayımlanacak Mevlana dizisinde yer alacak Efsun karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, tarihte Efsun kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 19:23:00 -
Mevlana dizisi Efsun'u kim oynuyor? Mevlana dizisindeki efsun kimdir?

Mevlana dizisi yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Timuçin Esen’in Mevlana Celâleddîn-i Rûmî’yi canlandıracağı dizide Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım, Ushan Çakır, Baki Davrak, Burç Kümbetlioğlu, Özlem Tokaslan, Mert Karabulut, Mert Turak, İlker Aksum ve Yusuf Çim gibi isimler yer alacak. Dizide Kaan Yıldırım’ın partneri belli oldu. Peki, Efsun kim?

Mevlana dizisi Efsun'u kim oynuyor? Mevlana dizisindeki efsun kimdir?

Mevlana dizisinde Efsun karakterini Devrim Özkan oynayacak.

Devrim Özkan kimdir?

Devrim Özkan, 1998 yılında Muğla'da dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda eğitimin alan Devrim Özkan, oyunculuk kariyerine Rüya adlı dizide canlandırdığı İpek karakteri ile adım attı.

Mevlana dizisi oyuncuları kimler? Mevlana dizisinde kimler oynuyor?
Mevlana dizisi oyuncuları kimler? Mevlana dizisinde kimler oynuyor?

Medya

Mevlana dizisi oyuncuları kimler? Mevlana dizisinde kimler oynuyor?

Kaan Yıldırım Mevlana dizisinde mi oynayacak?
Kaan Yıldırım Mevlana dizisinde mi oynayacak?

Medya

Kaan Yıldırım Mevlana dizisinde mi oynayacak?

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