Metropoll anket şirketinden u dönüşü! Sümen altı ettiği anketi paylaşınca tepki çekti
Gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmayan anket sonuçları yayımlayarak seçim sürecini provoke etmeye çalışan CHP'ye yakınlığı ile bilinen anket şirketi MetroPOLL Araştırma, 4-7 Mayıs tarihlerinde yapılan ilginç çalışmayı 1. tur bittikten sonra paylaşarak herkesi şaşırttı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sonuçları açıklandı. Cumhur İttifakı'nın 49,74, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.95'lik oy oranına sahip olduğu seçimlerde adaylık yarışı ikinci tura kaldı.
Milyonlarca kişi seçim sonuçlarına odaklanırken manipülatif anket firmalarının verilerindeki yeni detaylar göze çarptı.
Seçim öncesi Kılıçdaroğlu seçim sonrası Erdoğan!
Seçim öncesi muhalefet yanlısı, gerçeklikten çok uzak rakamlarla dolu anket sonuçları açıklayan MetroPOLL Araştırma anket şirketi, seçim sonuçlarından önce yaptığı son anketinde, Kılıçdaroğlu'nu yüzde 49,1 ile en çok oyu alan Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemişti.
YSK'nın tarihi seçim sonuçlarını açıklamasının ardından Twitter sayfasından ikginç bir paylaşım yapan MetroPOLL Araştırma, 10 gün önce sonuçlandığını açıkladığı saha çalışmasını paylaşarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 49,5'lik oy aldığı bir anket yayımladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Tepki çekti
Yapılan paylaşımından ardından Twitter kullanıcıları, CHP'ye yakınlığı ile bilinen MetroPOLL Araştırma'ya tepki göstererek, neden seçimden önce bu paylaşımı yapmadığını sordu.