Metropoll anket şirketinden u dönüşü! Sümen altı ettiği anketi paylaşınca tepki çekti

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sonuçları açıklandı. Cumhur İttifakı'nın 49,74, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.95'lik oy oranına sahip olduğu seçimlerde adaylık yarışı ikinci tura kaldı.

Milyonlarca kişi seçim sonuçlarına odaklanırken manipülatif anket firmalarının verilerindeki yeni detaylar göze çarptı.

Seçim öncesi Kılıçdaroğlu seçim sonrası Erdoğan!

Seçim öncesi muhalefet yanlısı, gerçeklikten çok uzak rakamlarla dolu anket sonuçları açıklayan MetroPOLL Araştırma anket şirketi, seçim sonuçlarından önce yaptığı son anketinde, Kılıçdaroğlu'nu yüzde 49,1 ile en çok oyu alan Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemişti.

YSK'nın tarihi seçim sonuçlarını açıklamasının ardından Twitter sayfasından ikginç bir paylaşım yapan MetroPOLL Araştırma, 10 gün önce sonuçlandığını açıkladığı saha çalışmasını paylaşarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 49,5'lik oy aldığı bir anket yayımladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tepki çekti

Yapılan paylaşımından ardından Twitter kullanıcıları, CHP'ye yakınlığı ile bilinen MetroPOLL Araştırma'ya tepki göstererek, neden seçimden önce bu paylaşımı yapmadığını sordu.