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Metroda skandal görüntü! 28 Şubat zihniyeti yeniden sahnede

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandığı saatlerde sosyal medyada paylaşılan bir video 28 Şubat zihniyetini yeniden hatırlattı. Görüntülerde kendi halinde yolculuk yapan bir vatandaşın kılık kıyafetinden dolayı kayda alındığı görülüyor.

2019-10-31 01:36:00 -

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. Yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandığı saatlerde sosyal medyada paylaşılan bir video 28 Şubat zihniyetini hatırlattı. Vatandaşlar o görüntülere sosyal medyadan tepki gösterdi.

Giyiminden ötürü videoya alındı

10. Yıl Marşı'nı söyleyen vatandaşlardan birinin kılık kıyafetinden ötürü videoya aldığı vatandaşın yolculuk etmekten başka bir şey yapmadığı görülüyor.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Yapılanın son derece yanlış olduğunu aktaran bir vatandaş, "Duruşunu bozmamış, saygısını bozmamış. '' Türk ileri '' demek, ne zamandan beri insanları giyinişine göre hedef gösterip bundan keyif almaktır? Tam tersi bir ortam da bu videoyu çekenler veya bununla eğlenenler ne düşünürdü?" diyerek tepkisini gösterdi.

 

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