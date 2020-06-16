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Aktüel

Metrobüslerde ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk

Korona virüsle mücadelede yetkililerin sosyal mesafe kuralı yönündeki uyarılarına rağmen metrobüslerde ve duraklarda oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:59:32 -
Metrobüslerde ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk

Korona virüsle mücadelede yetkililerin sosyal mesafe kuralı yönündeki uyarılarına rağmen metrobüslerde ve duraklarda oluşan yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluğun yanı sıra bazı vatandaşların maskeleri kuralına uygun şekilde takmadıkları görüldü.



Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçilmişti. Normalleşme adımlarının üçüncü haftasının mesai saati bitiminde İstanbul trafiğinde, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında dikkat çeken bir yoğunluk oluştu. Duraklarda bekleyen vatandaşlar ve metrobüs içinde sosyal mesafe kuralının unutulduğu görüldü. Duraklarda metrobüse binmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarışırken, bazı vatandaşların ise kalabalıktan uzak durmaya çalıştığı gözlemlendi. Sosyal mesafenin yanı sıra salgına karşı en etkili yöntem olan maskenin de bazı vatandaşlar tarafından çenesinin altında veya burunlarını kapatmayacak şekilde takmış olmaları dikkat çekti.

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