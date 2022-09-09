  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Metrobüs kazası kaç kişi yaralandı son durum
Aktüel

Metrobüs kazası kaç kişi yaralandı son durum

Avcılar'da 4 metrobüs birbirine girdi. Metrobüs seferleri durdu, E-5 trafiği kilitlendi. Vatandaşlar ise olayda kaç kişinin yaralandığını araştırmaya başladı. Peki, metrobüs kazasında son durum nedir?

Yeniakit Publisher
2022-09-09 22:05:00 -
Metrobüs kazası kaç kişi yaralandı son durum

İstanbul Avcılar'da 18.40'da 4 metrobüs çarpıştı. Olay sebebiyle çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise olayla ilgili yapılan son dakika açıklamalarını araştırıyor.

Metrobüs kazası kaç kişi yaralandı son durum

Metrobüs kazasına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır. Hastanelerimize nakledilen yaralıların tedavisi devam ediyor. Kazada yaralananlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23