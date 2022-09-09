Metrobüs kazası kaç kişi yaralandı son durum
Avcılar'da 4 metrobüs birbirine girdi. Metrobüs seferleri durdu, E-5 trafiği kilitlendi. Vatandaşlar ise olayda kaç kişinin yaralandığını araştırmaya başladı. Peki, metrobüs kazasında son durum nedir?
İstanbul Avcılar'da 18.40'da 4 metrobüs çarpıştı. Olay sebebiyle çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise olayla ilgili yapılan son dakika açıklamalarını araştırıyor.
Metrobüs kazası kaç kişi yaralandı son durum
Metrobüs kazasına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır. Hastanelerimize nakledilen yaralıların tedavisi devam ediyor. Kazada yaralananlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.