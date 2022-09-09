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Aktüel Metrobüs güzergahında insan seli... Saatlerce yol yürüdüler!
Aktüel

Metrobüs güzergahında insan seli... Saatlerce yol yürüdüler!

Avcılar’da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle, metrobüs güzergahında saatlerce yürüyen vatandaşlar kaza bölgesine ulaştı. Ekiplerin E-5 karayolunu trafiğe kapatmasıyla vatandaşlar, metrobüs güzergahından çıkartılarak yolun karşısına geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 22:08:00 - 2022-09-09 22:08:54

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında saat 18.30 sıralarında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 42 kişi yaralanmıştı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümeye başlamıştı.

Metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşlar, kazanın olduğu bölgeye ulaştı. Ekipler, metrobüs güzergahından adeta insan seli gibi gelen vatandaşlar için E-5 Karayolunu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Trafiğin durmasıyla birlikte vatandaşlar, kontrollü bir şekilde yolun karşısına geçirildi.

Öte yandan, metrobüslerden inmeyip saatlerce bekleyen vatandaşlar ise, metrobüslerin kazanın yakınlarına gelmesiyle araçtan inip, durağa yakın bölgeden yolun karşısına geçti. Vatandaşların metrobüs güzergahında yürüdüğü anlar ise dronla görüntülendi.

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