0553 313 94 23

Metrobüs durağında yürekler ağza geldi

İstanbul Şirinevler'de dengesini kaybederek metrobüs yoluna düşen bir genç arasın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan genç sağlık ekiplerine teslim edildi.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:19
Metrobüs durağında yürekler ağza geldi

Şirinevler metrobüs durağında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, metrobüs durağında bekleyen bir genç, metrobüs yanaştığı sırada dengesini kaybederek yola düştü. Aracın orta tekerleklerinin altında kalan gence yardım etmek için vatandaşlar seferber oldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrobüsün altından çıkarılan gence ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Metrobüsün altında kaldı

Kazanın gerçekleştiği anları anlatan Saffet Hepsoy, "Metrobüs durmak üzereyken orta kapıya takıldı. Metrobüs altına aldı. Orta tekerlekleri üzerinden geçti. Arka tekerleklere geldiğinde birden durakladı. Dengesini kaybetti. Yaklaşık 19-20 yaşlarındaydı. Direkt ambulansı aradık. 20 dakika sonra ambulans geldi. Bilinci açıktı. Vatandaşların yardımıyla dışarı çıktı" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:19
  1. Şirinevler
  2. metrobüs durağı
  3. metrobüs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:
    1. Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet..
    2. Cizre Kaymakamı Arıcan ilçe halkı ile..
    3. Manisa protokolü bayramlaştı
    4. Diyarbakır protokolü halkla bayramlaştı
    5. TDV bayram sevincini 149 ülkede..
    6. Çamlıca Gişeler’de sıkışmalı kaza: 3..
    7. Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim..
    8. Metrobüs durağında yürekler ağza geldi
    9. Balıkesir’de resmi bayramlaşma
    10. Başkan Yılmaz, personelle bayramlaştı
    11. TDV, Kırgız Müslümanların yüzünü..
    12. Kurban keserken kimsenin aklına..
    13. Kayserispor-Alanyaspor maçı biletleri..
    14. Tanzanya’da ölü sayısı 68’e çıktı
    15. Gaziantep’te trafik kazası: 2 ölü
    16. Kayserispor Basın Sözcüsü Taşçı:
    17. Vali Su, trafik denetimlerine katıldı
    18. Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi..
    19. ABD'nin neden S-400 almamızı..
    20. Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?