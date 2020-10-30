Metro Türkiye'den tüm ürün kategorilerinde vegan ürün hedefi

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, 2021 yılı sonuna kadar tüm ürün kategorilerinde vegan ürün bulundurmayı amaçlıyor.



Metro Türkiye açıklamasına göre, vegan beslenme tarzı, son yıllarda insanların daha çok hayatına girdi.



Araştırmalar bitkisel bazlı gıda ürünlerinin satışının son üç yılda arttığını gösteriyor. 2018 yılında perakende sektöründe bitkisel bazlı gıda ürünleri, tüm ürünlerin yüzde 20'sini oluştururken, bu ürünlerin 2019 yılında satış miktarı 5 milyar dolar oldu. 2019 yılında en çok satılan bitkisel bazlı ürünlerin ise süt ve et olduğu belirtiliyor.



Tüm bunlara ek olarak insanların sağlıklı beslenmeye daha fazla önem verdiği pandemi döneminde de bu gıdalara talep önemli ölçüde arttı. Pandemi döneminde bitkisel bazlı ürünlerin satışları geçen yıla kıyasla yüzde 148 artış kaydetti.





- 100'e yakın vegan ürün raflarda







Açıklamaya göre, 30 yıldır tüm müşterileri için doğru ve güvenilir alışverişin adresi olma amacıyla çalışmalarına devam eden Metro Türkiye’de vegan beslenmeye uygun geniş ürün yelpazesi bulunuyor.

Bu yelpaze içerisinde temel gıda maddelerinden hijyenik ürünlere, Türk mutfağı lezzetlerinin muadillerinden kahvaltılık seçeneklere kadar birçok ürün sunuluyor.

Bitkisel bazlı hamburger köfte, vegan sucuk ve vegan peynirler ilk etapta göze çarpan ürünler arasında yer alıyor. Metro Türkiye ayrıca kendi markası Metro Chef ile makarna ürünlerinde de vegan alternatif sunuyor.

Şu an 100’e yakın vegan ürüne raflarında yer veren Metro Türkiye’nin hedefi ise 2021 yılı sonuna kadar tüm ürün kategorilerinde vegan ürün bulundurmak olarak açıklandı.







