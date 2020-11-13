  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Metro Türkiye ve AKUT iş birliği ile deprem eğitimi
Aktüel

Metro Türkiye ve AKUT iş birliği ile deprem eğitimi

Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng: - "Doğal afetler konusunda ülkemizin en değerli isimlerinden biri olan ve bu konuda öncü çalışmalara imza atmış Nasuh Mahruki ile çalışanlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kapsamlı bir eğitim düzenledik" - "Ülkemize bir daha böyle acılar yaşatacak doğal afetlerin yaşanmaması ise en büyük temennimiz ancak deprem gerçeğini kabul edip hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:12:27 -
Metro Türkiye ve AKUT iş birliği ile deprem eğitimi

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, AKUT iş birliği ile çalışanlarına, müşterilerine ve iş ortaklarına özel deprem eğitimi gerçekleştirdi.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, İzmir’de meydana gelen deprem ve kayıplar tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek için toplumun her ferdinin ve her kesimin konuyla ilgili eğitim alması büyük önem taşıyor. Türkiye'de her yıl 12 Kasım’da “Afet Eğitimi Hazırlık Günü" özelinde eğitimler veriliyor.

Dünyanın en önemli uluslararası perakende şirketlerinden Metro Türkiye de bu önemli günde yeme içme sektöründeki müşterilerinin, tedarikçilerinin ve kendi çalışanlarının katılımı ile online deprem bilinçlendirme eğitim programı düzenledi. Yaklaşık iki saat süren eğitim, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, İzmir’de meydana gelen deprem ve bölgede verilen kayıpların Metro Türkiye ailesini derinden etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Yaşanan bu acı olay afetlere hazırlıklı olmamızın ve bu konuda toplumu bilinçlendirmenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bunun için eğitimin önemli olduğuna inanıyoruz. Metro Türkiye olarak bu konuda da üzerimize düşen sorumluluğumuz olduğuna inanarak harekete geçtik.

Doğal afetler konusunda ülkemizin en değerli isimlerinden biri olan ve bu konuda öncü çalışmalara imza atmış Nasuh Mahruki ile çalışanlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kapsamlı bir eğitim düzenledik. Ülkemize bir daha böyle acılar yaşatacak doğal afetlerin yaşanmaması ise en büyük temennimiz ancak deprem gerçeğini kabul edip hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz.”

Bu arada, verilen eğitimlerde deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere değinildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkmen lider, köpeğinin altın varaklı heykelini dikti!
Dünya

Türkmen lider, köpeğinin altın varaklı heykelini dikti!

Aşkabat'ta Albay cinsi köpeğinin altın varaklı 6 metre boyundaki heykelini diken Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'a sos..
SSB paylaştı! Türkiye'den tarihi 'uzay' hamlesi!
Gündem

SSB paylaştı! Türkiye'den tarihi 'uzay' hamlesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tamamen milli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı." müjdesini verdiği uzay hamlesi görüntüleri..
Doktor Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok
Sağlık

Doktor Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz koronavirüsten kaçış olmadığını herkesin buna yakalanacağını söyledi. Öte yandan koronavirüsten korunmak ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay