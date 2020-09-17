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Aktüel Metro istasyonunda intihar girişimi
Aktüel

Metro istasyonunda intihar girişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:07:23 -
Metro istasyonunda intihar girişimi

İSTANBUL (AA) - Yenikapı - Hacıosman metro hattının Şişli istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle Şişli ve Gayrettepe istasyonları seferlere kapatıldı.

Alınan bilgiye göre Yenikapı - Hacıosman metro hattının Şişli istasyonunda, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi raylara atladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Raylara düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İBB Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır." denildi.


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