Metro İstanbul arızalarla ilgili açıklama yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arızayla ilgili açıklama yaptı.20 Ekim 2019 Pazar 10:52
İstanbul'da, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı- Kirazlı metro hattında arıza meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, yaşanan arıza hakkında açıklama yaptı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Sağmalcılar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Sağmalcılar-Yenikapı istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır.
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