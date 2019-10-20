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Metro İstanbul arızalarla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arızayla ilgili açıklama yaptı.

20 Ekim 2019 Pazar 10:52
Metro İstanbul arızalarla ilgili açıklama yaptı

İstanbul'da, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı- Kirazlı metro hattında arıza meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, yaşanan arıza hakkında açıklama yaptı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Sağmalcılar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Sağmalcılar-Yenikapı istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:52
  1. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
  2. M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı
  3. İstanbul
  4. Yenikapı-Atatürk Havalimanı
  5. Yenikapı- Kirazlı metro hattı
  6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  7. Metro İstanbul
  8. Metro İstanbul AŞ

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  • HaticeHatice24 dk önce
    Beceriksizler daha bunlar neki bizleri belediye acisindan cok sikintili gunler bekliyor metrobusler takir takir trafik altust olmus yakinda sularda kesilmeye baslar istanbul kuraklik yasiyor insallah kokmayiz bizler 25 yil once susuzluktan banyo yapamazdik hemde yazin artik saclarimiz bitlenmisti su nisantasta sislide yani kalbur ustu insanlarin oturdugu yerlerin suyu akardi insallaheski gunlere donmeyiz

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