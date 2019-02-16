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Metris Cezaevinde yangın... Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika... Metris Cezaevi'nde mahkumların kaldığı koğuşta yangın çıktı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre 27 mahkum dumandan etkilendi. Başsavcılıktan Metris Cezaevi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama

16 Şubat 2019 Cumartesi 06:52
Metris Cezaevinde yangın... Çok sayıda ekip sevk edildi

DHA'nın haberine göre Metris Cezaevi'nde yangın hareketliliği yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Metris Cezaevi'nde; FETÖ, terör örgütü PKK ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından mahkumların kaldığı T1 koğuşunda saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Cezaevi çevresinde Özel Harekat ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Cezaevine kısa sürede 6 itfaiye ve 2 ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü. Yangında 27 mahkum dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen mahkumlar tedbir amaçlı çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Başsavcılıktan Metris Cezaevi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Metris Cezaevi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada,

"Bugün saat 20.40 sıralarında Metris 1 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin barındırıldığı bir koğuşta henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Ceza İnfaz Kurumu personeli ve Cezaevi Tabur Komutanlığı görevlilerince olaya süratle müdahale edilmiş derhal olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri ile birlikte yangın diğer hiçbir koğuşa yayılmadan kısa sürede söndürülmüştür. Dumandan etkilenen 3 tutuklu ile görevli bir infaz ve koruma memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilerek sağlık kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Cezaevinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Yangın haberini alan mahkum yakınları metris cezaevine geldi

Metris Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı. Yangın haberini alan mahkum yakınları Metris Cezaevi'ne geldi. Cezaevi kapısı önünde polis güvenlik önlemi alırken, mahkum yakınları burada bir süre bekledi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 06:52
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