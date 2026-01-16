Metres Çayırgan'a avukatlığa soyunan gazeteciler

İmamoğlu'nun Metresiİddia Edilen Voleybolcu Derya Çayırgan'ın Para Trafiği Skandalı: 7 Ay Önce Ölümüne Savunanlar Şimdi Sessiz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı ve CHP'nin başarısız cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun etrafındaki skandallar zinciri bir türlü kopmuyor. Uyuşturucu soruşturmasından çıkan iddialarla başlayan süreç, şimdi para aklama ve yolsuzluk ithamlarıyla gündemi sarsıyor. Eski milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın savcılık ifadesinde ortaya çıkan çelişkiler, İmamoğlu'nun "yasak aşk" ve mali ilişkilerini bir kez daha ifşa etti. Ancak asıl soru: 7 ay önce bu iddialara karşı Çayırgan'ı ölümüne savunan "gazeteciler" ve avukatlar şimdi neden sus pus oldular? Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, X platformunda yaptığı paylaşımda bu ikiyüzlülüğü gözler önüne serdi. Karahasanoğlu, "7 ay önce voleybolcuyu ölümüne savunanlar, hatta savcılığı iftira atmakla suçlayanlar, şimdi arka plandaki para trafikleri ortaya çıkınca, niye sessizliğe gömüldüler?" diye sordu.

Gazeteciliğin bir günlük iş olmadığını vurgulayan Karahasanoğlu, "Yazdığınızın arkasında duracaksınız" diyerek, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen isimleri hedef aldı. Özellikle "Ekrem'in gazetecisi" olarak nitelendirdiği Murat Ağırel'e seslenen yazar, Çayırgan'ın savcıya verdiği ifadede "Euro'yu dolara, bir kısmını TL'ye niye çevirdim bilmiyorum" demesini hatırlattı ve "Mutlaka bir izahı vardır, buyursun açıklasın. Ama bu seferki yine üç günlük izahat olmasın" ifadelerini kullandı. Skandalın Kökeni: Uyuşturucu Operasyonundan "Yasak Aşk" İddialarına Her şey, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesiyle başladı. Karaca, Derya Çayırgan'ı "Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi" olarak tanımladı ve İmamoğlu'nun ona mali destek sağladığını iddia etti.

Bu ifade, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi ve Çayırgan, İBB'ye yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Savcılık sorgusunda Çayırgan, İmamoğlu ile ilişkisini "spor ve kariyer sohbetleri" olarak tanımladı, ancak HTS kayıtları bambaşka bir tablo çizdi: İmamoğlu ile 300 kez doğrudan telefon görüşmesi, koruması Mustafa Akın ile ise 570 kez irtibat!

Çayırgan'ın "3-4 kez görüştük" savunması, bu kayıtlarla çöktü. Para Trafiği ve Şüpheli İşlemler: 50 Bin Euro Nereden Geldi? MASAK raporları, Çayırgan'ın hesabındaki şüpheli hareketleri ortaya koydu. 16 Haziran 2023'te hesabına yatırılan 50 bin Euro, aynı gün Adem Kameroğlu'na 32 bin dolar ve 62 bin 570 TL olarak transfer edildi. Transfer açıklamasında "kazanıyoruz" ifadesi dikkat çekti.

Çayırgan ifadesinde, bu paranın "kendi birikimlerinden" olduğunu ve ev almak için kullanıldığını savundu: "50 bin Euro'yu evi satın almak için yatırdım. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir." Ancak savcı, döviz çevirme işlemlerini sorunca "Hatırlamıyorum" demekle yetindi. Bu arada, kelepir daire alımı ve eşe villa gibi detaylar da MASAK raporlarında yer aldı, skandalı daha da derinleştirdi.

Çayırgan, savcılık sonrası ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ancak bu karar, kamuoyunda "koruma mı?" sorularını doğurdu.7 Ay Önceki Savunmalar Şimdi Nerede?Mayıs 2025'te, iddialar ilk ortaya çıktığında Murat Ağırel, Çayırgan'ın evini "Halkbank kredisi ve sporcu birikimleri"yle aldığını savunmuş, "İnsanlara iftira atarak bu açıklamaları yapmak zorunda bırakıyorlar. Yazıktır, günahtır" demişti. Avukat Kemal Kaynak da "Ahlak dışı iddialar büyük üzüntü ve şaşkınlıkla karşılandı" diyerek Türkiye'yi temsil eden bir sporcuyu korumuştu. O dönem savcılığı bile suçlayan bu isimler, şimdi para trafiği ve HTS kayıtları ortaya çıkınca neden sessiz? Karahasanoğlu'nun dediği gibi, gazetecilik "dört günlük izahatlarla milleti kandırmak" değildir! Bu skandal, İmamoğlu'nun etrafındaki yolsuzluk ve ahlaksızlık iddialarını bir kez daha kanıtlıyor. Millet, bu tür ilişkilerin hesabını sandıkta soracak. Allah'ın huzurunda hesap verecek olanlar, milletin vicdanından kaçamaz!