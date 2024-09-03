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Yaşam Metrelerce yükseklikte canlarını yok saydılar
Yaşam

Metrelerce yükseklikte canlarını yok saydılar

Yeniakit Publisher
2024-09-03 21:02:00 -

İstanbul Maltepe'de yurdun çatısına çıkan gençlerin tehlikeli eğlencesi kameraya yansıdı.

Maltepe'de bir öğrenci yurdunun çatısına çıkan genç tehlikeli hareketlerde bulunurken yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Olay, Maltepe'de bulunan bir öğrenci yurdunda sabah saatlerinde meydana geldi. Öğrenci yurdunun çatısına çıkan iki genç, tehlikeli hareketlerde bulundu. Gençlerden biri çatı kısmına oturdu. Yanındaki arkadaşı ise elindeki cep telefonu ile kayda aldı. Metrelerce yüksekliğe aldırmayan ikilinin tehlikeli eğlencesi bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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