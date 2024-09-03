Metrelerce yükseklikte canlarını yok saydılar

Maltepe'de bir öğrenci yurdunun çatısına çıkan genç tehlikeli hareketlerde bulunurken yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Olay, Maltepe'de bulunan bir öğrenci yurdunda sabah saatlerinde meydana geldi. Öğrenci yurdunun çatısına çıkan iki genç, tehlikeli hareketlerde bulundu. Gençlerden biri çatı kısmına oturdu. Yanındaki arkadaşı ise elindeki cep telefonu ile kayda aldı. Metrelerce yüksekliğe aldırmayan ikilinin tehlikeli eğlencesi bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.