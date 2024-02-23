Metin Yüksel şehadetinin 45. yılında dualarla anıldı! 'Her şehit bir adımdır zafere'

Ülkede sağ-sol çatışmalarının yaşandığı dönemde kurduğu Akıncılar Hareketi'ne liderlik ederek ümmet davası güden Yüksel, 26 Ekim 1977 tarihinde üç arkadaşı ile birlikte sekiz sol görüşlü kişinin saldırısına uğramış, ikisi midesine, biri de dizine olmak üzere üç kurşun yarası almasına rağmen çatışmadan sağ kurtulmuştu.

Metin Yüksel, 23 Şubat 1979 tarihinde ise Cuma namazını kıldıktan hemen sonra Fatih Camii'nin avlusunda bir kişinin silahlı saldırısıyla henüz 21 yaşında şehit oldu.

Mücahid Yüksel, şehadetinin 45. yıldönümünde de dualarla anıldı.

Öte yandan Metin Yüksel'e ithafen yazılıp bestelenen Hayat, İman ve Cihad ezgisi de günün en çok dinlenilenleri arasına girdi.

Ezginin sözleri şöyle:

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Molla Sadrettin'in mahdumuydu,

Doğu'nun ezilen çocuğuydu.

Ey mücahit Metin Yüksel,

Bizlerin önderi siz şehitler !

Metin Yüksel ölmedin sen, ölmedin sen,

Metin Yüksel ölmedin sen.

Molla Sadrettin'in en yiğit oğlu,

Metin'in ölmedi cennete doğdu.

Her şehit bir adımdır zafere,

Her zafer bir umut kutlu yere.

Metin Yüksel ölmedin sen, ölmedin sen,

Metin Yüksel ölmedin sen.

Molla Sadrettin'in alnı secdede,

Metin'in annesine şehadet müjde.

Ağla Müslümanım haline ağla,

İslam ülkesinde garip bu dava.

Metin Yüksel ölmedin sen, ölmedin sen,

Metin Yüksel ölmedin sen.