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Medya Metin Uca trafik kazası geçirdi! hastaneye kaldırıldı
Medya

Metin Uca trafik kazası geçirdi! hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-04 09:33:00 -
Metin Uca trafik kazası geçirdi! hastaneye kaldırıldı

İslam'a ve Müslümanlara açıkça saldırmaktan imtina etmeyen Metin Uca, trafik kazası geçirdi. Otomobiliyle ağaca çarpan Metin Uca hastaneye kaldırıldı. İşte Metin Uca'nın sağlık durumu...

Televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Hastanede tedavi altına alınan Uca şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili dostlarımız Bursa’da bir etkinlik için menajerim sevgili Kübra Kalem Baykara ile çıktığımız yolda Dilovası Oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. 

Hastanede ilk yapılan tetkikte

Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim.

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi’nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım. 
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Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak. İlginiz için teşekkürler. Hızla iyileşip aranıza döneceğim."

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Yorumlar

Mikail

Eeeee şimdi de ölürse şavaştıgı şeriate göre gömmeyin demezler davalarında olanlar.

Aşırı oksijen böyle ge.ertir

‘ge.er i.oğluit’ şeklinde bir baş sağlığı var mıydı
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