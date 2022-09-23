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Medya Metin Uca LGBT sapkınlığına karşı duranlarla alay etti!
Medya

Metin Uca LGBT sapkınlığına karşı duranlarla alay etti!

Televizyon programcısı Metin Uca, LGBT lobisine hizmet ettiği mesajında, sapkınlığa karşı duran aileye duyarlı kişilerle kendince alay etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 22:54:00 -
Metin Uca LGBT sapkınlığına karşı duranlarla alay etti!

 Yeniakit.com.tr 

Fikirde Birlikve Mücadele Platformu öncülüğünde eşcinsel sapkınlığı destekleyen LGBT lobisine karşı ortak bir tavır sergilenen Büyük Aile Yürüyüşü, LGBT destekçilerinin hedefi haline geldi.

Aileye duyarlı vatandaşlar nefret söylemi ile LGBT'li bireyleri hedef almakla suçlanırken, Twitter'da sapkınlara destek veren sunucu Metin Uca, sapkınlığın karşısında duran vatandaşlarla kendince alay etti.

Uca, İstanbul'da yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı üzerinden aileye duyarlı kişileri şöyle hedef aldı:

İstanbul’da şiddetli yağmur sonrası Türk aile yapısını bozma ihtimali belirdi.


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