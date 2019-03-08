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Metin Şentürk sandık gözlemcisi olacak

Şarkıcı Metin Şentürk'ün, 31 Mart seçimlerinde Marmaris'te sandık gözlemcisi olacağı kaydedildi.

08 Mart 2019 Cuma 09:46
Metin Şentürk sandık gözlemcisi olacak

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimi sırasında kaldığı Marmaris Grand Yazıcı Turban Oteli’nin sahibi, AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın sözlerini paylaştı.

Metin Şentürk sandık gözlemcisi yazıldı

Bayer’in ‘Günün Sözü’ başlığıyla paylaştığı Yazıcı’nın açıklamaları şöyle:

15 Temmuz’da, Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle Marmaris’te kader birliği yaptık. Ölümle burun buruna geldik. Cumhurbaşkanımızın o andaki liderliğine hayran kaldım. Cumhurbaşkanım bana 'Marmaris’i daha iyi yönetmek için sen aday ol' dedi. Hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü Marmaris hâlâ bir Bodrum, Antalya gibi anılmıyor, turizm cenneti ama kimse farkında değil.

Hâlâ köylerin suyu yok, termal su var, çıkarılmamış. Ben varlıklıyım, paraya ihtiyacım yok. Rant için değil, halk için çalışacağım. 25 yıllık dostum sanatçı Metin Şentürk’ün Marmaris’in iyi yönetilmediğini ‘görmesi’ (gülüşmeler) ve bana destek için ‘sandık gözlemcisi’ olarak yazılması beni çok mutlu etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:46
  1. Antalya
  2. Metin Şentürk
  3. Yalçın Bayer
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Serkan Yazıcı

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