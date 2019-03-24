Metin Öztürk: “Yönetim ibra edilmemeyi hak etti ama zamanlama yanlış oldu”

Galatasaray Kulübü Üyesi ve GSYİAD Eski Başkanı Metin Öztürk, Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci döneminin idari olarak ibra edilmemesiyle ilgili konuştu. Cengiz ve yönetiminin ibra edilmemeyi hak ettiğini söyleyen Metin Öztürk, “Ancak bunun zamanlaması yanlış oldu. Ben de muhalifim ama takım şampiyonluğa gittiği için yönetimi ibra ettim” diye konuştu. Öztürk ayrıca şampiyonluk yolunda en büyük güvencelerinin de Fatih Terim olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü Üyesi ve GSYİAD Eski Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray’da gerçekleşen genel kurulu İHA’ya değerlendirdi. Son seçimde Dursun Özbek’in listesinde yer alan Öztürk, Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci döneminin idari yönden ibra edilmemesiyle ilgili konuştu. Cengiz ve yönetimini, muhalif olmasına karşın ibra ettiğini söyleyen Öztürk, “İbrasızlık yanlış bir şey. Ben dün de muhaliftim bugün de muhalifim. Ben tüzüğü hazırlayan 7 kişiden birisiyim. Bunlar ya tüzüğü bilmiyorlar ya da biliyorlar ama kötü niyetli yorum yapıyorlar. Birinin yanlışını söylemek başka bir şey, haksızlık başka bir şey. İbra silah olursa, her seçilen 6 ay sonra gider. Son seçimde Dursun Özbek’in listesindeydim, bizi seçmediler. Bu özgür bir irade. Mustafa Cengiz’in daha iyi yöneteceğini düşündüler. Ama bu durum kan davasına dönerse kimseyi çalıştırmazlar” ifadelerini kullandı.

“İbrasızlık kararı doğru ama zamanlama yanlış”

Şu andaki yönetimin kötünün iyisi durumunda olduğunu söyleyen Öztürk, “Takım şampiyonluğa gitmese, ben de ibra etmezdim. Neden ibra etmeyeceğimi ben zaten divanda söyledim. Tüzük, ’Galatasaray Lisesi mezunu otomatikman üye olur’ diyor. Ben Malatyalıyım, Giresunlular derneğine üye olabilir miyim? Burayı da liseliler kurmuş. Kurduktan sonra da dışarıdan üye almaya başlamışlar. Alırken de ’Bizim bir ayrıcalığımız var ve Galatasaray Lisesi’ni bitiren otomatik üye olur’ demişler. Ama sen bu adamı almıyorsun. İbra etmeyenler bu konuda haklı. Ama haklı olmalarına karşın ben ibra ettim. Takım şampiyonluğa gidiyor. 202 milyon TL Şampiyonlar Ligi, 147 milyon TL sermaye artırımı, 125 milyon TL Riva’dan, 16.5 milyon Euro da Ndiaye’den gelen para. Bu parayı çıkarttığın zaman bataktasın demektir. Bugün Galatasaray’ın forması 10 milyon TL. Bugünkü şartlarda iyi paralar bunlar. Ancak yine söylüyorum, ibrayı hak etmediler. İbrasızlık doğru bir karar ama yanlış bir zaman. Eğer genel kurul mayıs ayında olsaydı ben de ibra etmezdim. Ama takım şampiyonluğa giderken olmaz” açıklamasını yaptı.

“Destek olanları çıkarırsanız, ibra eden sayısı 200’e düşüyor”

Dursun Özbek’in listesinde son seçimde yönetime girmek için aday olduklarını hatırlatan Metin Öztürk, “Listeye girmeden, 3 hafta önce seçildiğim GSYİAD başkanlığını bıraktım. Seçim bittikten sonra herkes eski koltuğuna döndü ama ben dönmedim. Arkasından da bu yönetimi nazikçe yanlış gördüğüm konularda eleştirdim. Kaşının üstünde gözün var diyerek eleştirmedim. Ama sağolsunlar her gün malzeme verdiler. İbra olmamaları için birçok sebep var. Ama ben ibra ettim. İbra konusu silah olmaktan çıksın. 3 yıllığına seçilen kişi 3 yıl devam etsin. 350 kişiyle kongre iradesine karşı çıkıyoruz. Seçimde 5000 kişi oy kullanıyor, 350 kişi karar alıyor. Benim gibi düşünerek ibra edenler de var. Bizim gibi destek olanları da çıkarsanız, ibra edenlerin sayısı 200’e düşüyor. ‘Bizim adamımız seçilirse iyi olur, karşı taraf seçilirse kötü’ diye düşünüyoruz. Böyle bir şey olur mu? Benim için 1 tane Galatasaray var. Senin benim Galatasaray’ı olmaz. Galatasaray 1 tane. ‘İnşallah ekonomileri kötü gider de bize bir fırsat çıkar’ mantığında olmamak gerekir. Bu zaten ahlak dışı bir davranış. Maalesef bir kan davası var. Ama neyin kan davası. Hepimiz Türk’üz ve hepimiz Galatasaraylıyız. Bu yönetim, ibrasızlığı 100 kere hak etti. Köfteler dedi, plansız geldikleri için Ada’yı, Hasnun Galip’i satmaya kalktılar. Dün de saraylılar ve mağaralılar dedi, herkes ıslıkladı. Mayıs’ta göreve geliyorsun, eylülde param bitti diyerek, Ada, Hasnun Galip ve oteli satmaya kalkıyorsun” diye konuştu.

“Bu kulüp sahipsiz kalmaz”

Yönetimin 30 gün içinde karar alacağını ifade eden Metin Öztürk, “Nisanın 3. haftasına kadar karar alınacak. 45 gün ekledikten sonra seçim tarihi belirlenecek. 1 ay içinde 70 milyon TL para lazım. Bu adamlar bu süreçte bu parayı bulur mu? Siz olsanız bulur musunuz? Bulsanız da kefil olur musunuz? Galatasaray’ın elindeki malıyla mülküyle 1 Lira kredi alma şansı yok” dedi. İbra etmeyenleri de kötü niyetli görmemek gerektiğini söyleyen Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışında olduğunu yineleyerek, “Burada en büyük şansımız Fatih Terim. Kendisi, Türkiye’de ve dünyada, bu durumu göğüsleyebilecek, bu basıncı kaldırabilecek tek teknik direktördür. Çünkü şu anda Terim takımın sadece hocası değil, aynı zamanda CEO’su. Takımın psikolojisini, taraftarı yönetebilecek tek kişi. Benim bu nedenle şampiyonluğa olan inancım yüzde 100. Bu inancın da tek sebebi de Fatih Terim. Bugün Tudor ya da bir başkası olsaydı, Galatasaray değil 2.’liği, 5.’liği zor görürdü” açıklamasını yaptı.

Yapılacak seçimde iyi bir başkan adayının çıkması durumunda kendisinin destek vereceğini söyleyen Öztürk, “Ama iyi bir başkan adayı çıkmazsa da bu kulüp sahipsiz kalmaz” diyerek sözlerini tamamladı.