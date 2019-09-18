Metin Külünk'ten flaş çağrı: Hala neyi bekliyorsunuz?

AK Partili eski vekil Metin Külünk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya A.Ş., İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen bir grup işçinin eylemlerine destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya A.Ş., İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen bir grup işçi, dün CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Ellerinde "Ey Kılıçdaroğlu namus sözün seçime kadar mıydı?", "Ey İmamoğlu hani kimse işinden olmayacaktı?" yazılı dövizler bulunan işçiler günlerdir devam eden ilgisizlikten şikâyet etti. İşçilerin eylemi sırasında binaya İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geldi. Kaftancıoğlu, "Sizler seçim dönemi içerisinde işe alındınız. Birkaç gün içerisinde iş bulabilirsiniz. Fakat İstanbul'da 200 bin insanın CV'si var. Onlar işe alınacak" dedi.

Metin Külünk çağrı yaptı

Metin Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsmek’te ihale iptal, 2500’ü aşkın İsmek çalışanın ekmeği elinden alındı. Bir daha söylüyorum bu rakam onbinleri bulacak. Hala İbb’nin önündeki emek mücadelesi verenlerin yanına gitmeyenler, neyi bekliyorsunuz?" dedi.