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Biyografi Metin Külünk hangi görevde? Metin Külünk ne iş yapıyor?
Biyografi

Metin Külünk hangi görevde? Metin Külünk ne iş yapıyor?

Metin Külünk kimdir? Metin Külünk nereli? Metin Külünk yeni görevi nedir? soruları son günlerde merak ediliyor. Metin Külünk, AK Parti’nin 7. Olağan Kongresinde 75. kişilik MKYK isim listesinde yer aldı. Metin Külünk, 24, 25 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis’te görev aldı. Peki Metin Külünk kimdir, Metin Külünk nerelidir? Metin Külünk hangi görevde? İşte Metin Külünk hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 12:25:00 - 2021-06-05 12:25:55
Metin Külünk hangi görevde? Metin Külünk ne iş yapıyor?

AK Parti 7. Olağan Kongresi, 24 Mart 2021 tarihinde Ankara Spor Salonu'ndan gerçekleşti. Kongre'de yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alan isimler açıklandı. 75 kişini yer aldığı listedeki isimlerden biri de Metin Külünk oldu. Peki Metin Külünk kimdir? Metin Külünk ne iş yaptı?

Metin Külünk kimdir?

Metin Külünk, 16 Aralık 1960'ta Rize Güneysu'da doğdu. Baba adı Muhammet, anne adı Şaziment'tir. Külünk, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1984'te özel bir firmada iş hayatına atıldı ve çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlendi.

metin külünk

1975-1976 yılları arasında Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 1990-1995 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) komitelerinde görev yaptı.1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri verdi. 1995-2000 yıllarında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Hazır Giyim Meslek Komitesi üyeliği ve meclis üyeliğine seçildi. 2001 yılında kurulan Külünk Eğitim ve Kültür Derneği'nin 7 yıl süreyle başkanlığını yaptı. TBMM XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem İstanbul Milletvekilidir."Küreselleşen Dünyada Türkiye" (2005),"Barışı Arayan Dünya" (2007),"Anadolu Düşüncesi Temelinde Büyük Türkiye İdeali" (2009),"Rengarenk Şehir İstanbul","Büyük Anadolu Aklı" (2016),"140'lık: Hâsılıkelâm" (2016)"Dedi ki... Bombalayacaklar" (2017) isimli yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.  Metin Külünk, evli ve bir çocuk babasıdır.

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