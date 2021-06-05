Metin Külünk hangi görevde? Metin Külünk ne iş yapıyor?

AK Parti 7. Olağan Kongresi, 24 Mart 2021 tarihinde Ankara Spor Salonu'ndan gerçekleşti. Kongre'de yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alan isimler açıklandı. 75 kişini yer aldığı listedeki isimlerden biri de Metin Külünk oldu. Peki Metin Külünk kimdir? Metin Külünk ne iş yaptı?

Metin Külünk kimdir?

Metin Külünk, 16 Aralık 1960'ta Rize Güneysu'da doğdu. Baba adı Muhammet, anne adı Şaziment'tir. Külünk, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1984'te özel bir firmada iş hayatına atıldı ve çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlendi.

1975-1976 yılları arasında Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 1990-1995 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) komitelerinde görev yaptı.1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri verdi. 1995-2000 yıllarında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Hazır Giyim Meslek Komitesi üyeliği ve meclis üyeliğine seçildi. 2001 yılında kurulan Külünk Eğitim ve Kültür Derneği'nin 7 yıl süreyle başkanlığını yaptı. TBMM XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem İstanbul Milletvekilidir."Küreselleşen Dünyada Türkiye" (2005),"Barışı Arayan Dünya" (2007),"Anadolu Düşüncesi Temelinde Büyük Türkiye İdeali" (2009),"Rengarenk Şehir İstanbul","Büyük Anadolu Aklı" (2016),"140'lık: Hâsılıkelâm" (2016)"Dedi ki... Bombalayacaklar" (2017) isimli yayımlanmış kitapları bulunmaktadır. Metin Külünk, evli ve bir çocuk babasıdır.