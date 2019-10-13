0553 313 94 23

Metin Feyzioğlu’ndan dikkat çeken harekat ve ‘Sevr’ açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu açıklamalarında ‘Sevr’ ile ilgili mesaj da verdi.

13 Ekim 2019 Pazar 10:21
Metin Feyzioğlu’ndan dikkat çeken harekat ve ‘Sevr’ açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu’nun Suriye’de Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütleri PKK-YPG ve DEAŞ’ı bertaraf etmek için düzenlediği Barış Pınarı Harekatı tüm hızlıyla sürüyor. Operasyonun 5.gününde A Haber ekranına konuk olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, operasyona ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı’nın haklı gerekçelerini ve hukuku boyutunu anlattı.

‘Sevr’ mesajı!

ABD ve Avrupa’dan yapılan açıklamalara da değinen Feyzioğlu, operasyonu engellemek isteyenlere ve Türkiye’yi yalnızlaştırma politikası uygulayan ülkelere sert tepki gösterdi.

Planı yapanların Batılı ülkelerin olduğunun altını çizen Feyzioğlu, “PKK/YPG bölgede Türkiye’yi yalnızlaştırmak isteyenlerin kara propaganda başlatanların bu sahadaki elleri, kolları, tetikçileridir. Dolayısıyla ne bekliyorsunuz ki, bu aslında 100 sene önce Sevr’i yazanların 100 sene sonra Sevr’i bu defa güney sınırımızdan Suriye üzerinden başlatıp Türkiye’ye yürüme operasyonudur.” dedi. Öte yandan Feyzioğlu, Arap Birliği’nin Barış Pınarı Harekatı’na yönelik ikiyüzlü açıklamalarına da değindi ağır sözlerle yüklendi. Feyzioğlu, “Artık ‘Ey Arap Birliği’ demenin zamanı geldi” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 10:21
  1. A Haber
  2. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Milli Suriye Ordusu
  5. Suriye
  6. Fırat Nehri
  7. PKK-YPG
  8. DEAŞ
  9. Barış Pınarı Harekatı
  10. ABD
  11. Avrupa
  12. Sevr anlaşması

YORUM YAZ

  • conimarkoconimarko2 sa önce
    EY ARAP DENILEN SEYTANLARIN BIRLIGI YAKIN ZAMANDA SONUNUZ GELECEKTIR ARTIK ARAP DENILEN BIR BIRLIK YOKTUR BUNLARIN KOMUTANI ISRAIL VE AMERIKADIR BU KÖPEKLERI DEVEYE DIKEN ARAPLARI DOMALTAN KAZANIRMIS UYAN TÜRKIYEM UYAN ISIMLERI ARAP ASLINDA BUNLAR BIRER KOKUSMUS CORAPLARDIR.
  • davincidavinci2 sa önce
    vatansever olduğunuzu görmek çok güzel yanlız biz bu hainlerle birarada yaşamaya tahammül edemez olduk.canımız boğazımıza kadar geldi vurula vurula.bu gerçeği gören duyangözler lazım artık bize.beş on terörist öldürmekle olmuyor.bunlar katıksız düşman yahu.bu hain köpeklere yaşayacakları bi coğrafya vermek lazımki arınalım.bunlardan vatana milletehayır gelmez
  • HarunHarun2 sa önce
    Darısı diğer barolara diyeceğim ama İzmir’in dağlarından gelen ses lağım kokuyor.Bu baronun başkanı ben hukukçuyum diye her türlü ihaneti yapma serbestisine sahipmi?
  • mustafamustafa2 sa önce
    özel zamanlarda birlik-beraberlik ve yerli-milli meslek kuruluşu duruşunu özlemişiz, varol Başkan

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" ilanı
  1. Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" ilanı
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu..
  3. Operasyona karşı çıkıp YPG seviciliği..
  4. Tel Abyad merkezine girildi
  5. Obüs atışı nedir? Fırtına obüs mermisi..
  6. PYD/PKK yine sivilleri hedef aldı!..
  7. Afganistan'da 16 DEAŞ üyesi öldürüldü
  8. Mustafa Akıncı Barış Pınarı Harekatı..
  9. Azerbaycan'dan mesaj var!
  10. Telabyad'dan yoğun dumanlar yükseliyor
  11. Şamil Tayyar’dan çarpıcı açıklamalar!..
  12. Madem sanatçılar muhalif… Biz de..
  13. Skandal Barış Pınarı açıklamasında..
  14. Karamollaoğlu'ndan AB ülkelerinin..
  15. İsmail Saymaz'dan CHP'li başkana..
  16. Millete muhalif dernekler Gezi’ci..
  17. Türkiye'ye silah ambargosu kararı..
  18. Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu şoku!..
  19. Yüzlerce kuzunun esrarengiz ölümü..
  20. TSK Tel Abyad'ın önemli kasabası..
  21. UEFA'dan 'asker selamı' açıklaması
  22. Ölümü çokça hatırla
  23. İran’da alçak gösteri! Barış Pınarı..
  24. Türk Türk’e bu hainliği yaparken,..
  25. Kilosu 30 bin TL'den satılıyor! Onun..
  26. Pakistan'dan ara buluculuk teklifi!
  27. Şenol Güneş'in Fransa planı!
  28. Hz. Ömer’den mektupla ders
  29. Mustafa Akıncı ne dedi? KKTC..
  30. Yerli 'bomba atarlar' kışlada
Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

Günün Karikatürü

13 Ekim 2019
Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!