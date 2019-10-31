Metin Feyzioğlu'ndan dikkat çeken Abdullah Öcalan ve Ferhat Abdi Şahin değerlendirmesi

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde ABD Temsilciler Meclisi kararlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD'nin planının terör örgütü PKK'nın başına Mazlum Kobane kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i getirmek olduğunu söyledi.

"Mazlum Kobani" kod adı Hollywood üretimi"

Terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in "Mazlum Kobani" kod adının Hollywood üretimi olduğunu anlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"İlk adını Mazlum almış, zulme uğradım görüntüsü vermek için. ABD sosyologlarının büyük çabayla orada bir millet yaratma adına oluşturmaya çalıştığı suni bir mitolojinin şehri soyadı olmuş. Bunlara uyanık olacağız. Gerçek adı Ferhat Abdi Şahin. Terörist. PKK'nın komuta kadrosunda. 196 ülkede aranmakta. Anlaşılan yaşı ilerlemiş olan Öcalan'ın yerine bu teröristi batı yeni bir kukla komutan olarak kamuoyuna makyajlayarak getirmeye niyetli. Bu kişi binlerce sivil ölümü, çocukların zorla silah altına alınması gibi savaş suçlarından ve yerel hukuktaki suçlardan sorumlu. Sayısını kendi bile bilmez."