  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bulgarlar ve Gürcülerden sonra şimdi de onlar! Türkiye'ye gelmeleri için harekete geçildi

Mavi Vatan'da Yunanistan'ın kabusu olacak!

Altın yükselmiyor resmen uçuyor! Gram ve çeyrek altın coştu bombayı İslam Memiş patlattı

İşte dünyanın en ucuz otomobili! Fiyatını duyanlar şaşkına dönüyor

Haber nerede Sözcü, Cumhuriyet, Birgün? Gel vatandaş gel sansür öyle değil böyle olur

Döviz artınca paraları değer kazandı! Türkiye'den buldukları her şeyi satın alıp ülkelerine götürüyorlar

Karaman’da köpeklerin parçaladığı Duru teyze vefat etti

"Yeşil altın" üretiminde tam gaz!

Şampuan ve deodorant içenin sonu böyle oldu

Yunan bunların yanında halt etmiş! CHP’nin, LGBT'lilerin TSK’ya girebilmesi için Meclis’e sunduğu kanun teklifi herkesi şok etti
Gündem Metin Feyzioğlu'na sürpriz görev! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandı
Gündem

Metin Feyzioğlu'na sürpriz görev! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) eski Başkanı Metin Feyzioğlu'nu KKTC'ye Lefkoşa Büyükelçisi olarak atadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 16:23:00 -
Metin Feyzioğlu'na sürpriz görev! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) eski Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Türkiye Barolar Birliği eski Başkanı Metin Feyzioğlu, KKTC'ye Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı.

TBB'nin 8. başkanı seçilmişti

Feyzioğlu, 1991 senesinden beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 yılında gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulu'nda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa gelmiş, 62. Olağan Genel Kurulu'nda da oyların %60'ını alarak tekrar seçilmişti.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan Genel Kurulu'nda ise 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23