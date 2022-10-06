Metin Feyzioğlu'na sürpriz görev! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) eski Başkanı Metin Feyzioğlu'nu KKTC'ye Lefkoşa Büyükelçisi olarak atadı.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) eski Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Türkiye Barolar Birliği eski Başkanı Metin Feyzioğlu, KKTC'ye Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı.
TBB'nin 8. başkanı seçilmişti
Feyzioğlu, 1991 senesinden beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 yılında gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulu'nda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa gelmiş, 62. Olağan Genel Kurulu'nda da oyların %60'ını alarak tekrar seçilmişti.
Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan Genel Kurulu'nda ise 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçilmişti.